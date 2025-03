Peticijo za preiskavo uporabe zvočnega topa podpisalo že pol milijona ljudi

Več kot pol milijona ljudi je podpisalo spletno peticijo za neodvisno preiskavo o domnevni uporabi zvočnega topa na sobotnem protestu v Beogradu, je danes poročal Guardian. Srbski predsednik Aleksandar Vučić trdi, da država zvočnega topa sploh nima, kaj šele da bi ga uporabila. Predsednik je dejal, da bo odstopil, če ima država zvočni top ali podobno sredstvo.

Kljub temu je podpredsednica Stranke svobode in pravičnosti Marinika Tepić objavila dokument, ki potrjuje, da je notranje ministrstvo leta 2021 kupilo skupno 16 zvočnih topov oziroma »akustičnih sredstev«, kakor je pred dnevi pojasnil srbski notranji minister Ivica Dačić.

V srbski ustavi je uporaba zvočnega topa za nadzor množice prepovedana, tovrstno dejanje pa bi se lahko obravnavalo kot poskus umora ali teroristični napad.

Udeleženci protesta v Beogradu 15. marca 2025 so se za 15 minut v tišini poklonili žrtvam nesreče v Novem Sadu. Trenutek se je kmalu spremenil v kaos, saj je množico preplavil nenaden in močan zvok, ki je sprožil paniko. Protestniki so poročali o simptomih, kot so glavobol, slabost in zvonjenje v ušesih, kar je sprožilo val zaskrbljenosti in dodatno prililo olje na ogenj demonstracij.

Srbska vlada in policija zanikata uporabo zvočnega orožja, na začetku tedna pa je Vučić obtožbo označil za »nesramno laž«, katere cilj je uničiti Srbijo.

Šest nevladnih organizacij je kljub temu zbralo več kot 3000 pričevanj, ki opisujejo močan zvočni udar, ki ga je spremljal val toplote. Zvok je spominjal na globoko rjovenje motorja skupaj z visokofrekvenčnim piskom in močnim pokom. Tudi evropska komisija je srbske oblasti pozvala, naj izvedejo preiskavo o domnevni uporabi zvočnega topa.