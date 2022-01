Srbija prisluhnila ekologom in odslovila Rio Tinto

V nadaljevanju preberite:

Načrte, da bi v Srbiji postavili enega od desetih največjih rudnikov litija na svetu, bodo začasno zamrznili. Dve milijardi evrov vredna naložba britansko-avstralske multinacionalke Rio Tinto je obstala, potem ko so v srbski vladi sklenili razveljaviti prostorski načrt za območje rudnika in deponije ter vse druge dokumente za potrebe tega projekta. Nenadno odločitev srbske oblasti, ki je sicer rada na voljo velikim vlagateljem ne glede na ceno za okolje, da bodo prisluhnili okoljevarstvenikom, so kritiki pripisali približevanju aprilskih splošnih volitev. Odločitev za izgon multinacionalke bi režimu predsednika Aleksandra Vučića lahko koristila tudi zaradi poslabšanja odnosov med Srbijo in Avstralijo po izgonu teniškega asa Novaka Đokovića iz Melbourna.