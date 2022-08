Srbski milijarder sprl politično koalicijo v Pulju

V nadaljevanju preberite:

Začeti je treba z vzrokom, to je z nameravano gradnjo sedemnadstropnega hotela, zaradi katerega bi ostali brez dela sprehajališča Lungo mare, razpetega med mestnim kopališčem Valkane, Gortanovim zalivčkom in še naprej do Valsalina. Hotel naj bi gradili z denarjem srbskega milijarderja, gradilo pa naj bi ga podjetje, katerega direktor je Stevan Muidža, član predsedstva SDP v Pulju. Vmes so trije svetniki iz vrst SDP vstopili v koalicijo z Neodvisno listo zdajšnjega župana Filipa Zoričića in gibanjem Možemo!. Tu se je zapletlo.