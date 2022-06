Stampedo in brutalno policijsko nasilje nad migranti

V nadaljevanju preberite:

Minuli petek zgodaj zjutraj je približno 1500 beguncev in migrantov v Melilli, španski eksklavi na maroškem ozemlju, poskušalo preplezati šest metrov visoko in strogo varovano ograjo, ki je – poleg Ceute – edina kopenska meja Evropske unije in Afrike. Maroške in španske varnostne sile so z obupanimi ljudmi v silovitem stampedu brutalno obračunale. Ubitih je bilo najmanj 37 in ranjenih več kot 50 ljudi.

Posnetki maroških aktivistov, ki so posneli poskus prečenja ograje, kot nasilje pripadnikov maroških in španskih varnostih sil, so grozljivi. Strahotni. Več ducatov moških, ki jim je nekako uspelo splezati na vrh ograje, so policisti z vodnimi topovi, solzivcem in gumijasti naboji zbili na tla. Ljudje so v peklenskih mukah ležali na betonu. Med njimi so bila številna trupla in hudo poškodovani. Nihče jim več ur ni ponudil nikakršne pomoči. Nasprotno. Na posnetkih je mogoče videti, kako policisti ranjene ljudi kot vreče krompirja vlečejo nazaj na maroško stran – skrajno nenavadno je, da so bili na španski strani meje aktivni tudi maroški policisti.