Stara republikanska stranka je mrtva

Trumpova stranka plačuje, ker je Trumpova stranka, ameriški komentatorji ocenjujejo modri val na torkovih vmesnih volitvah za kongres in vodstva zveznih držav, imenovan po zaščitni barvi demokratske stranke. Drugi poudarjajo dosežke njenega predsednika Joeja Bidna, številni republikanski volivci pa spet verjamejo, da so jim volitve ukradli. Tudi zato, ker ob zaključku skoraj pet dni po zaprtju volilnih uradov tudi na najbolj zahodnih koncih ZDA še vedno ni znan ustroj predstavniškega doma ameriškega kongresa.

V senatu je že jasno nadaljevanje demokratske prevlade, čeprav pred volitvami tega ni napovedovalo veliko javnomnenjskih raziskav. Večina jih je razglašala rdeči cunami po barvi republikanske stranke, zdaj medijske projekcije v Nevadi naznanjajo zmago demokratske senatorke Catherine Cortez Masto nad republikanskim izzivalcem Adamom Laxaltom. Demokrati bi že s to zmago znova prevzeli odločanje v senatu, saj jim pri glasovanjih pomaga podpredsednica Kamala Harris, v drugem krogu glasovanja v Georgiji pa bodo morda dobili še en sedež. Za republikance ni še gotova niti zmaga v predstavniškem domu, v katerem v nekaterih nihajočih zveznih državah tudi še niso prešteli vseh glasov.

»Pri prevladi v senatu so nam pomagali odlični kandidati, naša agenda in zavračanje protidemokratičnih, ekstremističnih 'maga' republikancev,« je komentiral sedanji in prihodnji voditelj senatne večine Chuck Schumer. Demokrati so v prepričanju, da jim bo ustanovitelj gibanja »Naredimo Ameriko spet veliko« naredil volilno uslugo, sami bogato podprli nekatere njegove kandidate za prevlado v republikanski stranki. Njihove volivke in volivce so motivirali tudi konservativni sodniki vrhovnega sodišča, ki so odločanje o pravici do prekinitve nosečnosti vrnili v zvezne države. Mnoge republikansko vodene ne oklevajo pred omejitvami in prepovedmi.

Mlade je prepričala obljuba delnega odpisa študentskih dolgov, čeprav ga je zvezno sodišče že razglasilo za nezakonitega, a tudi nekateri drugi programi. Socialna in okoljevarstvena politika demokratskega predsednika sledi vermontskemu senatorju in demokratičnemu socialistu Bernieju Sandersu, ki je leta 2016 resno ogrozil sredinsko kandidatko Hillary Clinton. Na levo pomaknjena demokratska stranka se veseli gigantskih subvencij svojega predsednika in kongresnih voditeljev za boj proti revščini, širše zdravstveno zavarovanje, spodbujanje obnovljivih energetskih virov ter še posebej desetletni infrastrukturni program, ki je k sodelovanju pritegnil celo nekatere republikanske kongresnike.

Visoka inflacija, ki so jo pred volitvami tako rekoč vse pomembnejše javnomnenjske raziskave navajale kot odločilni dejavnik proti Bidnu, je za predsednikove privržence globalni fenomen, z 2,6-odstotno rastjo v tretjem četrtletju ZDA v rasti vodijo pred drugimi. Mnogi na obeh straneh političnih razkolov zagovarjajo tudi podporo Ukrajini v boju proti ruski agresiji, vsaj dokler tja ne pošilja ameriških vojakov. S tem naj bi demokratski predsednik premagal politično gravitacijo, ki vmesne volitve sicer tradicionalno podeljuje stranki, ki v Beli hiši nima svojega človeka.

Vse več visokih republikancev ima dovolj napadov in žaljivk Donalda Trumpa (levo) in kot alternativo vidijo floridskega guvernerja Rona DeSantisa. FOTO: Gaelen Morse/Reuters

Dovolj imajo napadov in žaljivk

Za Trumpa pa so republikanskih porazov krivi »idiotski in verjetno skorumpirani volilni uradniki«, ki naj bi izgubili nadzor nad omadeževanimi volitvami v Arizoni. Tudi v tej odločilni državi še niso prešteli vseh glasov.

Številni republikanski volivci pritrjujejo svojemu nekdanjemu predsedniku v obsodbi štetja glasov daleč po zaprtju volilnih uradov, razširitev glasovanja po pošti, volilnih škatel na ulicah in možnosti glasovanja brez osebnega dokumenta, kar je bilo v mnogih volilnih okrajih sprejeto med pandemijo covida-19. Trump ostro napada tudi republikanskega senatnega voditelja Mitcha McConnela, ki po njegovem prepričanju ni finančno podprl nekaterih republikanskih kandidatov, a je »radikalni levici« podelil štiri tisoč milijard dolarjev vredni »novi New Deal«​.

»Vsi prezirajo njega in njegovo sicer ljubečo ženo Coco Chow!« je politik z zlobnim jezikom namigoval na Elaine Chao, McConnelovo soprogo kitajsko-tajvanskega izvora, ki pa je bila tudi ​ministrica za promet v Trumpovi Beli hiši. Vse več visokih republikancev ima dovolj napadov in žaljivk nekdanjega predsednika ter kot alternativo vidijo floridskega guvernerja Rona DeSantisa, ki je v zmagoslavni tekmi za ponovno izvolitev pridobil Američane južnoameriškega rodu in druge tradicionalno demokratske volivce. Za Trumpa je le še »svetohlinec«, da se bodo morali republikanci odločiti, kako naprej, pa ne govori le demokrat Biden. »Stara stranka je mrtva, čas je, da jo pokopljemo in zgradimo nekaj novega,« je tvitnil republikanski senator iz Misurija Josh Hawley.