Protasevičeva starša pozivata mednarodno skupnost, naj jima reši sina

Poziv mednarodni skupnosti

Posnetek priznanja

Za francoski AFP sta včeraj spregovorila starša, pridržanega beloruskega blogerja in aktivista.in, ki zdaj živita na Poljskem, razlagata, da že dva dni ne spita, večino časa namreč bedita ob telefonu.»Sprašujem in prosim celotno mednarodno skupnost, naj ga reši,« je med intervjujem za AFP povedala obupana mati 26-letnika. Francoska agencija je intervju opravila na železniški postaji v bližini mesta Vroclav na jugu Poljske.Protasevičeva je poudarila, da gre sicer zgolj za enega novinarja in hkrati le enega otroka, vseeno pa prosi za pomoč. »Prosim, rešite ga, tam ga bodo ubili,« pišejo na AFP.Starša sta pritrdila domnevam medijev, da je Protasevič najverjetneje pridržan v enem izmed centrov, ki ga vodi tajna služba KGB. Dostop do opozicijskega blogerja in aktivista so včeraj zavrnili tudi njeni odvetnici, zato še vedno ni jasno, kakšno je njegovo dejansko zdravstveno stanje.»Eden od načinov, kako naše oblasti mučijo ljudi, je tako, da svojcem ne povedo, kje so njihovi bližnji. To informacijo hranijo do zadnjega,« razlaga oče Dmitrij, ki je nekdanji beloruski vojak.Starši Protaseviča so hkrati v nenehnem stiku s starši, dekleta Romana Protaseviča, ki je bila pridržana skupaj z njim.Še vedno pa odmeva posnetek Protaseviča, ki so ga v ponedeljek objavile beloruske oblasti. Protasevič je na posnetku vidno živčen, na obrazu pa so opazni tudi znaki udarcev. Oče Dmitrij je na posnetku opazil poškodbe zob ter modrice na obrazu in vratu, zato je opozoril na priznanje pod prisilo na posnetku.Včeraj zvečer se je oglasil tudi zunanji minister Litve. Ta poziva youtube, naj odstrani posnetke priznanja, saj gre za politično propagando, ki je nastala s prisilo.