Vlada danes tudi o potniškem prometu in ostrejših ukrepih na meji

Meja je bila 48 ur popolnoma zaprta.

V Nemčiji je v zadnjih 24 urah zaradi covida-19 umrlo 962 ljudi, kar je največ od začetka epidemije, so danes sporočili z Inštituta Roberta Kocha. S tem so presegli rekord iz prejšnjega tedna, ko je v enem dnevu umrlo 952 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V zadnjem dnevu so potrdili še 24.740 novih okužb z novim koronavirusom. V Nemčiji je doslej zaradi covida-19 umrlo 27.968 ljudi.Vlada, ki je s 15. decembrom v omejenem obsegu sprostila javni potniški promet, bo na današnjem zasedanju na Brdu obravnavala, kako bo s tem v prazničnem času.je napovedal, da bo odločitve sprejemala tudi na podlagi rezultatov hitrih testov, opravljenih v torek. Notranji ministerje včeraj na POP TV napovedal, da bo vlada danes obravnavala tudi dodatne ukrepe. Med drugim bo na mizi predlog za striktno zaprtje južne meje oziroma črtanje izjem, kot so 72-urni prehod za bližnje sorodnike, obisk vikenda, kratek prehod za nujne stvari ipd. »Bistveno pa je, da bomo – razen za tranzit – predpisali jasna pravila za vrnitev,« je dejal. Tako bi bil po njegovem predlogu ob vrnitvi potreben negativen PCR-test, ki ne bi smel biti starejši od 48 ur in bi moral biti opravljen v EU.Med Francijo in Veliko Britanijo je danes spet stekel promet, potem ko je bila meja 48 ur popolnoma zaprta zaradi pojava novega seva novega koronavirusa. Zaradi blokade je v pristaniškem mestu Dover na britanski strani obtičalo več tisoč tovornjakov, ki bodo danes lahko nadaljevali pot, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Odprtje meja omogoča tudi francoskim državljanom in državljanom drugih članic EU, da se vrnejo na celino, vendar pod pogojem, da imajo negativen test na covid-19, ki ne sme biti starejši od 72 ur, so sporočili iz urada francoskega premiera. Britanski minister za prometje v torek izrazil zadovoljstvo z dogovorom s francosko vlado. Kot je pojasnil, je prečkanje meje možno za nujne primere ob predložitvi negativnega testa.Le še danes je mogoče po državi koristiti nekatere storitve, denimo frizerske in kozmetične, obiskati cvetličarno ali avtopralnico ter nekatere trgovine, med drugim s tehničnim blagom, preden se s četrtkom za čas praznikov nabor dovoljenih dejavnosti znova skrči. Od četrtka do 4. januarja bo spet veljal bolj strog režim.Po vsej državi so še danes odprti frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V vseh statističnih regijah je še zadnji dan dovoljeno obratovanje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, drevesnic in vrtnarij ter prodajaln s storitvami izdelave montaže, popravil in vzdrževanja. Opravlja se lahko storitve nege hišnih ljubljenčkov ter individualne, svetovalne in terapevtske storitve.V statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko so lahko danes zadnji dan odprte tudi trgovine z oblačili, obutvijo, športno opremo in motornimi vozili. Dovoljeno je poslovanje knjigarn, papirnic, fotokopirnic, prodajaln z drobno galanterijo in darilnim programom ter specializiranih prodajaln z otroškim programom. Omogočeno je tudi opravljanje storitev nepremičninskega posredovanja.Množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrim testi bo danes potekalo v 21 krajih po Sloveniji, in sicer v večini mestnih občin, je razvidno s seznama ministrstva za zdravje. Na ministrstvu za zdravje so v ponedeljek do 17. ure prejeli podatke o opravljenih 1382 hitrih testih na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 142.Vlada se bo danes predvidoma seznanila z najnovejšo gospodarsko napovedjo Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Pričakovati je, da bo ta nekaj slabša od jesenske, ko je urad Sloveniji za letos napovedal skrčenje obsega BDP za 6,7 odstotka. Oktobra je namreč vlada znova razglasila epidemijo in spet so se ustavile številne dejavnosti. Tokratna napoved bo že peta Umarjeva napoved v tem letu, ki ga je usodno zaznamovala epidemija covida-19. V zadnjih letih je sicer Slovenija imela višjo gospodarsko rast od povprečja evrskega območja in tudi v času koronske krize se lahko pohvali z milejšim padcem BDP od držav z evrom.