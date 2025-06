Gaza: Med ubitimi domnevno tudi trojica, ki je čakala na razdeljevanje pomoči

Izraelska vojska v Gazi nadaljuje napade, v katerih je bilo danes po poročanju katarske televizije Al Džazira ubitih najmanj 14 ljudi. Smrtonosnemu nasilju vojske in naseljencev so bili v sredo podvrženi tudi Palestinci na Zahodnem bregu.

Med ubitimi v Gazi je domnevno tudi trojica ljudi, ki je čakala na razdeljevanje pomoči. Napadi na čakajoče na pomoč pri centrih sporne ameriške organizacije Gaza Humanitarian Foundation (GHF) se v zadnjem času dogajajo skoraj vsak dan.

Skupno je bilo v zadnjih 24 urah v Gazi ubitih več kot 90 ljudi, še navaja Al Džazira.

Na zasedenem Zahodnem bregu se prav tako nadaljuje nasilje nad Palestinci. V napadu izraelskih naseljencev na prebivalce v bližini Ramale so bili v sredo ubiti trije ljudje.

FOTO: Hatem Khaled/Reuters

Po navedbah palestinskega podpredsednika Huseina al Šejka so naseljenci, ki so požigali avtomobile in hiše, delovali pod zaščito izraelske vojske. Ta je na območju sprožila tudi več strelov, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Šejk je pri tem na omrežju X pozval mednarodno skupnost k ukrepanju proti izraelskim oblastem, ki da potiskajo regijo »proti eksploziji«.

Palestinsko zdravstveno ministrstvo je v sredo poročalo o še eni smrti, in sicer najstnika, ki je bil ustreljen med vojaško racijo v bližini Dženina na severu Zahodnega brega.