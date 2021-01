Štirideset let gradnje, štiri leta rušenja

V nadaljevanju preberite:

V dneh, ko jez velikimi težavami sprejemal dejstvo, da bo kmalu nekdanji ameriški predsednik , so se odnosi med obema velesilama znova približali razpotju, ki jima morda ponuja še eno priložnost, da izbereta manj grbinasto pot, nekoliko bolj razumno tekmo za prevlado na svetu in se malce bolj posvetita svetovnemu miru, namesto iskanju razlogov za odkrit spopad. Pa vendar je na ključno vprašanje – ali si lahko kitajsko-ameriški odnosi sploh kdaj opomorejo od strupa, ki je bil vbrizgan vanje v času Trumpovega mandata – za zdaj mogoče odgovoriti zgolj z sumničavim zmigovanjem z rameni. Tudi tokrat se je namreč pokazalo, da je mogoče palačo, ki so jo gradili več kot štiri desetletja, da bi v njej skupaj živeli in sodelovali dve tako različni sili, porušiti v pičlih štirih letih, kolikor je trajalo Trumpovo zabadanje žela v skoraj vse segmente dvostranske izmenjave in komunikacije.