Stoletna zima terjala visok davek in povzročila kaos

Zima generacije, ki je v prazničnih dneh zajela večji del ZDA, je za zdaj zahtevala 55 žrtev, zvezno državo New York, kjer je umrlo 27 ljudi, razglašajo kar za vojno območje. Snežni ciklon je z do dva metra debelo snežno odejo marsikje na srednjem zahodu ZDA in nizkimi temperaturami pokvaril tudi praznične in potovalne načrte neštetih Američanov.

V ameriški prestolnici Washington je te dni hladno, a jasno in sončno vreme, v številnih drugih delih ZDA pa se spoprijemajo z veliko večjimi težavami od poledenelih luž. Celo na Floridi, kamor se severnjaki tradicionalno zatekajo v hladnejših mesecih, spet svarijo pred padanjem legvanov z dreves. Nizke temperature pri velikih tropskih kuščarjih s hladno krvjo, ki živijo v drevesnih krošnjah, povzročijo katatonično otrplost, zaradi katere se ne morejo več obdržati na vejah. Oblasti opozarjajo, naj jih ljudje pustijo pri miru, saj bodo, ko se zrak ogreje, spet oživele, čeprav nekateri priložnost izkoriščajo za obračunavanje z invazivno živalsko vrsto.

Arktične podobe ob jezeru jezera Erie v zvezni državi New York. FOTO: Kevin Hoak/Reuters

V prav tako južnem Teksasu poročajo o dežju zmrznjenih netopirjev s houstonskega mosta, kjer v špranjah betonskih plošč živi kolonija s tristo tisoč letečimi sesalci. Lokalni mediji so ovekovečili, kako jih direktorica pristojne organizacije za divjadpobira in odnaša na oživljanje, za mehak pristanek je na pločniku, kamor padajo, položila tudi penasto podlago. Boji se, da se bodo preselili na jug, če se bo mraz nadaljeval.

Iz Teksasa, kjer tako nizke temperature niso pogoste, letos vsaj ne poročajo o množičnih izpadih električnega omrežja kot lani, zato pa sedanji »snežni ciklon« prinaša izredno stanje celo ameriškemu Srednjemu zahodu, sicer vajenemu hudih zim. O smrtnih žrtvah zaradi snega in mraza so poročali v Oklahomi, Kentuckyju, Misuriju, Tennesseeju, Wisconsinu, Kansasu, Nebraski, Ohiu, Koloradu in Michiganu, v New Yorku je guvernerka Kathy Hochul na pomoč poklicala nacionalno gardo. Običajne službe za izredne razmere so odpovedale, še posebno v okraju Erie ob istoimenskem jezeru.

Drugo največje mesto zvezne države New York Buffalo je doživelo najhujšo snežno ujmo od druge polovice prejšnjega stoletja, vremenarji pa še naprej opozarjajo na nastajanje sneženih zametov, ki ga še okrepi premikanje ledeno mrzlega zraka čez toplejše jezero. Gore težkega snega – danes bi se lahko snežna odeja povečala še za dva metra – je težko plužiti in v rekordnem mrazu je več kot deset tisoč ljudi ostalo brez elektrike. Zatočiščem za brezdomce in domovom za ostarele vse bolj primanjkuje hrane, gasilci in varnostne sile imajo težave z dostopom do najbolj prizadetih ljudi. Ker je več ljudi zmrznilo v avtomobilih in na domovih, se bojijo še več žrtev, guvernerka Kathy Hochul pa je Buffalo primerjala z vojnim območjem. Samo čez vikend so pred verjetno smrtjo rešili 500 ljudi.

Ponekod je padlo tudi dva metra snega. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Po poročilih lokalnih oblasti je nekdo umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, potem ko je sneg zametel dimnik, najmanj trije ljudje so med odmetavanjem snega doživeli srčni napad. V bolj zahodni Montani so temperature z minus 45 stopinjami Celzija padle tako nizko, da lahko nezaščiteni dobijo ozebline v manj kot petih minutah, po vseh ZDA pa oblasti opozarjajo na težave zaradi vremena 55 milijonov ljudi. Odpovedali so na tisoče letal, še več jih je poletelo z velikimi zamudami.

Drugače v Evropi

Medtem ko Amerika zmrzuje in celo delom običajno presuhe Kalifornije grozi deževje, delom Evrope napovedujejo nesezonsko toplo vreme. V Španiji in Franciji so konec tedna marsikje beležili temperature čez dvajset stopinj Celzija. Ameriški strokovnjaki pa se med iztekanjem leta spominjajo tudi drugih ekstremnih naravnih pojavov v minulih dvanajstih mesecih, med njimi januarskega izbruha podmorskega vulkana v južnem Pacifiku, poletnih rekordnih poplav v Pakistanu, ki so zahtevale več kot 1700 življenj ter povzročile za več kot trideset milijard dolarjev škode na cestah, železnicah, hišah in kmetijah, osem milijonov ljudi je moralo zapustiti domove, junija je potres v Afganistanu ubil več kot tisoč ljudi. Kalifornija je do jeseni spet doživljala gozdne požare, vendar manj kot v minulih letih.