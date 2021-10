Stopnjevanje napetosti tudi v Trstu

Po ponedeljkovih najbolj množičnih protestih v Trstu do zdaj – na mestnem nabrežju se je po oceni zbralo 15.000 ljudi – se do konca tedna napovedujejo nove demonstracije, sindikati so celo zagrozili z blokado pristanišča. V petek bo začel veljati italijanski vladni odlok, po katerem bo potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT (cepljeni, preboleli, testirani), tako imenovani »green pass«, obvezno za vse zaposlene, tako v javnem kot zasebnem sektorju.



»Nasprotujemo ukrepom vlade Maria Draghija. Green pass ne zagotavlja varnega delovnega mesta. Za to mora poskrbeti delodajalec s testiranjem zaposlenih,« je zatrdil Massimiliano Generutti, predstavnik sindikalne organizacije USB (Unione Sindacale di Base) iz Trsta. Tržaški sindikati so se v ponedeljek dopoldne pridružili splošnemu sindikalnemu protestu po Italiji. Do petka, ko bo začelo veljati covidno potrdilo za vse zaposlene, so napovedani novi protesti in stavke.

Strošek testiranj na zaposlenih

»O tem, kako bomo ravnali v prihodnjih dneh, in ali se bomo pridružili splošnim demonstracijam, bomo še premislili. Stroška testiranj zagotovo ne morejo nositi delavci. Po drugi strani se ne strinjamo z zagovarjanjem absolutne svobode posameznika, saj ima ta tudi obveznosti do družbe,« je sogovornik pojasnil svoje stališče. Dodal je, da močno obsoja kakršnokoli obliko fašizma, ki je zaznamoval nedavne izgrede na protivladnih protestih v Rimu, pa tudi v Trstu se temu niso izognili. Na osrednjem tržaškem Velikem trgu je namreč skupina protestnikov izvedla fašistični pozdrav z ­iztegnjeno desnico.



V tržaškem odboru pristaniških delavcev CLPT (Coordinamento Lavori Portuali di Trieste) po besedah njihovega predstavnika Stefana Puzzerja nameravajo v petek blokirati pristanišče, če bo obveljalo, da za prihod na delo potrebujejo covidno potrdilo. Med pristaniškimi delavci jih menda kar 40 odstotkov tega nima urejenega. Skladno z vladnim odlokom bi jih morali napotiti na čakanje na domu, ne da bi prejemali plačo. Predsednik tržaške pristaniške uprave Zeno D'Agostino je v primeru blokade pristanišča napovedal odstop, podjetja, ki delujejo v pristanišču, pa so včeraj ponudila delavcem možnost brezplačnega testiranja. Podobno naj bi se zgodilo v drugih panogah, denimo v javnem potniškem prevozu.

Protestira glasna manjšina

»Napetost se s približevanjem dneva, ko bo green pass obvezen za vse zaposlene, seveda stopnjuje. Zelo glasna je manjšina prebivalstva, saj je stopnja precepljenosti v Italiji že več kot 80-odstotna. Ne verjamem, da bo vlada Maria Draghija pri napovedanih ukrepih popustila,« je dejal Andrej Šik, predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta.





Andrej Šik, predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz Trsta. FOTO: Slovensko deželno gospodarsko združenje

Dodal je, da so tisti, ki se nočejo cepiti, dejansko postavljeni v kot, saj bodo za normalno življenje izpostavljeni velikim stroškom. »Če upoštevamo, da se je treba testirati na 48 ur in da je cena testa 15 evrov za odraslega in 8 evrov za otroka – da se lahko udeležuje zunajšolskih dejavnosti –, bo to tedenski strošek družine v znesku skoraj 140 evrov,« je navedel. V Italiji se sicer s proticepilskim gibanjem povezuje predvsem skrajna desnica.