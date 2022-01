Strah in pogum francoskega predsedovanja

V nadaljevanju preberite:

Tehnologije, podnebna politika, krize v sosedstvu, energetika, schengen. To je le nekaj področij in tem, ki bodo do sredine leta zaznamovale francosko predsedovanje svetu EU. Potekalo bo v posebnih okoliščinah, saj bodo v Franciji aprila predsedniške in junija še parlamentarne volitve. Pričakovanja so velika. Predvsem zunanjepolitična teža Francije naj bi zagotavljala, da bo EU del odločanja o varnostni arhitekturi na stari celini.