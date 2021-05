Streljanje na newyorškem Times Squaru

Osumljenec streljanja v osrčju Manhattna. Foto @nypddetectives @nypddetectives Via Reuters

Na župana Billa de Blasia se je vsula toča kritik. Foto Spencer Platt/Afp - International News Agency

Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo nasilje udarilo tudi v samem osrčju New Yorka. Na znamenitem Times Squaru, kamor se med izzvanjanjem pandemije že vračajo turisti, je še neznani storilec streljal na ženski in štiriletnega otroka. Punčka je z mamo kupovala igračo, druga žrtev si je prišla iz Rhode Islanda ogledat Kip svobode, tretja je iz New Jerseya.Posnetki kažejo panično bežanje vseh, ki so na Times Squaru uživali sobotno popoldne, ter domnevnega storilca mlajšega temnopoltega moškega. Policijske statistike letos govorijo o osemdeset odstotnem porast streljanj v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta, v najnovejšem primeru pa domnevajo, da se je storilec z nekom prepiral in je začel streljati nanj in na mimoidoče.Newyorške oblasti so pravkar sprožile 30 milijonsko kampanjo za ponovno privabitev turistov, hkrati pa zločincem dovoljujejo, da na procese čakajo na ulicah brez plačila varščine. V jeku množičnih demonstracij zaradi smrti temnopoltegamed policijsko aretacijo v Minneapolisu so tudi v New Yorku skrčili proračun za policijske sile, zagovorniki obračunavanja s policijo namesto z zločinci predlagajo večjo navzočnost socialnih služb. Za zdaj pa še ne kaže, da bi to pomagalo v spopadu z naraščajočim nasiljem.Demokratski županje zaradi tega tarča ostrih kritik, med kandidati za prihodnjega upravitelja največjega ameriškega velemesta pa je vsaj en nekdanji policist.je po streljanju na Times Squaru spomnil, da so pred tremi desetletji že enkrat opravili s kriminalom in kaosom in vrnili turiste, zdaj pa so po njegovi oceni spet na začetni točki. Nekdanji županse je oprijel strategije razbitih oken in pohojenih gredic, v prepričanju, da storilci, ki jih ne ustavijo, stopnjujejo nasilje, so ukrepali že ob najmanjših prekrških.Vprašanje pa je, ali je v sodobni rasno in ideološko eksplozivni Ameriki to sploh mogoče, pa čeprav zaradi strelnega in drugega nasilja najbolj trpijo skupnosti s prevladujočim temnopoltim prebivalstvom. Afriški Američani štejejo le okrog štirinajst odstotkov ameriškega prebivalstva, a zagrešijo okrog polovico vseh umorov, v velikanski večini nad ljudmi iste barve kože.