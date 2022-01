Strožji ko je nadzor na meji, večji so zaslužki tihotapcev

V nadaljevanju preberite:

Prizori z belorusko-poljske meje so dregnili v ljudsko zavest. Javnost se je zgražala, kako brutalen je obmejni režim Evropske unije, a po nekaj tednih so večino kamer ob tamkajšnji meji pospravili. Toda to ni najbolj žalostna novica. Še bistveno bolj tragično je, da so takšni prizori stalnica skoraj ob celotni schengenski meji. Vsak dan. Že šest let. V kršenje človekovih pravic pa je vpletena tudi Slovenija.

Zaprte meje so najplodnejše ozemlje za razvoj kriminala, za povrhu se vse odvija na območju, kjer lokalno prebivalstvo nima visokih plač.