Švedski parlament izglasoval nezaupnico premieru Stefanu Löfvenu

Švedska se je znašla sredi politične krize, potem ko je premierv parlamentu izgubil glasovanje o nezaupnici. Povod za glasovanje je bil spor, povezan z načrtovano ukinitvijo omejitev najemnin za novozgrajena stanovanja, zaradi katerega je Löfven ostal brez podpore ene od manjših opozicijskih strank.Glasovanje o nezaupnici je sklicala skrajno desna stranka Švedski demokrati, potem ko je prejšnji teden postalo jasno, da levosredinski vladi, ki so jo leta 2019 oblikovali Löfvenovi socialdemokrati in stranka zelenih, zaradi spora z nekdanjimi komunisti grozi padec.Vlada se je pri potrjevanju zakonov od začetka mandata zanašala na levo stranko in še dve manjši stranki levega bloka, s katerima je sklenila dogovor o programskem sodelovanju.Vodja socialdemokratov bo zdaj imel teden dni časa, da odstopi s položaja premiera oziroma skliče predčasne volitve, je poročal Reuters. Za katero možnost se bo odločil, Löfven pred glasovanjem o nezaupnici ni želel razkriti.