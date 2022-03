Evropa tudi danes protestira proti vojni

V več mestih po svetu so danes potekali protesti proti ruski invaziji na Ukrajino. V Londonu je konec invazije zahtevalo več sto ljudi, v Rimu je k miru pozivalo okoli 25.000 ljudi, v nemškem Hamburgu pa se je na protestu zbralo do 30.000 ljudi. Več tisoč se jih je na protestu proti okupaciji zbralo tudi v ukrajinskem mestu Herson.

Protestniki so danes na trgu Trafalgar v Londonu mahali z ukrajinskimi zastavami in zahtevali, da Rusija konča vojno, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa so označili za terorista. Razgrnili so tudi ogromen transparent, na katerem je pisalo, da ko bo »padel zadnjih ukrajinski vojak, bo Putin prišel po vas, gospe in gospodje«.

Protestniki v Londonu. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Med demonstranti v britanski prestolnici je bil tudi papeški nuncij, nadškof Claudio Gugerotti, ki je v molitvi dejal, da smo danes vsi Ukrajinci.

V Rimu je k miru pozivalo okoli 25.000 ljudi. FOTO: Remo Casilli/Reuters

V Rimu je mir v Ukrajini zahtevalo 25.000 ljudi, med njimi so bili tudi številni sindikati in združenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

FOTO: Remo Casilli/Reuters

Protesti so potekali tudi v številnih nemških mestih, med številčnejšimi je bil v Hamburgu, kjer se je zbralo do 30.000 ljudi, shoda po mestu pa se je nato udeležilo 22.000 ljudi. V Münchnu je medtem okoli 2000 ljudi sklenilo človeško verigo pred ruskim in ukrajinskim konzulatom.

Protest v Hamburgu. FOTO: Axel Heimken/AFP

O protestih so danes med drugim poročali še iz Zagreba, Švice in Tajske.

Protest v Zagrebu. FOTO: Denis Lovrović/AFP

Protiruski protest pa je danes potekal tudi v ukrajinskem Hersonu, ki so ga okupirale ruske sile. Okoli 2000 ljudi se je soočilo z ruskimi vojaki in pozivalo h končanju vojne, poročajo tuji mediji.