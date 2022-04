Svetovna banka: Ukrajinski BDP bi se letos lahko zmanjšal za skoraj polovico

Bruto domači proizvod (BDP) Ukrajine bo letos, če se bo ruska invazija nadaljevala, upadel za 45,1 odstotka, je v nedeljo napovedala Svetovna banka. Vzroki za tako velik padec so veliko število podjetij, ki so zaradi vojne zaprta oziroma delujejo omejeno, zmanjšani državni prihodki in omejitev izvoza nekaterih dobrin, kot je žito.

V Rusiji bo BDP po napovedih Svetovne banke upadel za 11,2 odstotka, vojna, ki se je začela konec februarja in zaradi katere je več kot štiri milijone Ukrajincev pobegnilo na Poljsko, v Romunijo in Moldavijo, pa bo imela gospodarske posledice za celotno regijo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»Naše napovedi kažejo, da je ruska invazija v Ukrajini zavrla okrevanje regije po pandemiji covida-19,« je dejala podpredsednica Svetovne banke za območje Evrope in Srednje Azije Anna Bjerde.

»To je drugi večji šok, ki je prizadel regionalno gospodarstvo v dveh letih in prihaja v zelo negotovem času za regijo, saj si številna gospodarstva še vedno prizadevajo okrevati po pandemiji,« je dejala novinarjem.

Arhovska fotografija žita v Ukrajini. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Banka predvideva, da bo vojna trajala še nekaj mesecev

Pri Svetovni banki zdaj pričakujejo, da se bodo gospodarstva držav v vzponu in razvoju v Evropi in Srednji Aziji letos skrčila za 4,1 odstotka, kar je velik preobrat v primerjavi s triodstotno rastjo, napovedano pred začetkom vojne, in dvakrat slabše od recesije, ki jo je leta 2020 povzročila pandemija, je poročala AFP.

Najhujši so obeti za Ukrajino, katere gospodarstvo je po ugotovitvah Svetovne banke pod hudim pritiskom zaradi zmanjšanih državnih prihodkov, zaprtih ali le delno delujočih podjetij in močno motene trgovine z blagom. Izvoz žita in druge gospodarske dejavnosti so »zaradi velike škode na infrastrukturi v velikem delu države onemogočeni«, je dejal Bjerdejova.

Banka je v svojih napovedih predvidela, da se bo vojna nadaljevala še nekaj mesecev, vendar je opozorila, da so napovedi podvržene precejšnji negotovosti, je še poročala AFP.