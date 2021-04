Ključni poudarki: Današnji svetovni dan zdravja v znamenju covida-19

Ema naj bi se znova izjasnila o cepivu AstraZenece

7.24 V Braziliji v enem dnevu umrlo več kot 4000 bolnikov s covidom-19

6.56 Ema naj bi se znova izjasnila o cepivu AstraZenece

6.46 Ob svetovnem dnevu zdravja vprašanje, kako svet vrniti v sprejemljive tirnice življenja

6.40 Na Madžarskem sproščanje ukrepov

V času zaostrovanja pandemije je Brazilija prvič potrdila več kot 4000 smrti v povezavi z novim koronavirusom v enem dnevu. Kot je v torek sporočilo brazilsko zdravstveni ministrstvo, je v predhodnih 24 urah umrlo še 4195 covidnih bolnikov. Prejšnje dni so bile številke bistveno nižje. Po poročanju brazilskih medijev naj bi šlo tudi za številne primere naknadno potrjenih smrti med velikonočnimi prazniki, povzema nemška tiskovna agencija dpa. Do sedaj so več kot 4000 mrtvih v enem dnevu potrdili le v ZDA.Evropska agencija za zdravila (Ema) naj bi predvidoma sporočila odločitev glede uporabe cepiva AstraZenece. Emin odbor za varnost zdravil se je sestal, potem ko so ponekod zaradi primerov strjevanja krvi pri mlajših preventivno odsvetovali uporabo cepiva AstraZenece proti covidu-19 za mlajše osebe.Ema je sicer marca sporočila, da doslej niso bili identificirani posebni dejavniki tveganja, kot so starost, spol ali predhodne motnje strjevanja krvi, za te zelo redke dogodke, a tega vseeno ni mogoče izključiti.Danes je svetovni dan zdravja. 7. aprila leta 1948 so namreč ustanovili WHO. Tokratni dan bo posvečen trenutno najbolj aktualni javnozdravstveni temi – kako svet po pandemiji covida-19 vrniti v sprejemljive tirnice življenja, da bo bolj pravičen za vse in da bodo vsi ljudje in vse družbe uživali več zdravja in blaginje, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).Letošnji svetovni dan je vstopna točka v proces, v katerem bo več pozornosti namenjene tematikam o neenakosti v zdravju in socialnih neenakostih, so navedli na NIJZ. Prizadevajo si, da bodo znali argumentirati potrebne ukrepe za izboljšanje stanja z različnih vidikov, denimo ekonomskega in socialnega. Želijo si, da bi njihove ugotovitve čim bolj upoštevali tudi politični odločevalci v vseh sektorjih, ki na različnih ravneh vplivajo na zdravje in blaginjo pri posameznih skupinah prebivalcev. Pri varovanju in ohranjanju zdravja imajo pomembno vlogo izvajalci zdravstvene in babiške nege, ki so odločilni pri krepitvi zdravstvenega sistema, pa je poudarila zbornica zdravstvene in babiške nege – zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.Po besedah predsednice zbornice – zvezepodpirajo prizadevanja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za pravico do zdravja in zdravstvenega varstva za vse. A da bodo izvajalci zdravstvene in babiške nege lahko še naprej zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno obravnavo vsem, potrebujejo ustrezne delovne pogoje in zadostno število kadra, je poudarila.Na Madžarskem bodo sprostili nekatere protikoronske ukrepe. Ponovno bodo odprli trgovine ter frizerske in kozmetične salone. Policijska ura bo po novem veljala od 22. ure do 5. ure zjutraj. Šole in vrtce naj bi predvidoma odprli 19. aprila.