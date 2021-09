Švica se spogleduje z zahodno Evropo

V nadaljevanju preberite:

Poleg Italije je Švica zadnja izmed večjih držav zahodno od Slovenije, ki istospolnim parom odreka pravico do poroke. A to bi se lahko spremenilo na današnjem referendumu, na katerem bodo Švicarji odločali, ali lahko geji in lezbijke sklenejo zakonsko zvezo ter posvojijo otroke.



»Kampanja je bila precej nasilna za Švico,« je za Delo poudarila vodja pobude Zakonska zveza za vse Olga Baranova. »S politiko se ukvarjam dvanajst let in še nisem videla, da bi bilo raztrganih, ožigosanih ali zažganih toliko plakatov.« Ob tem ne preseneča, da so se poleg vidnosti pripadnikov skupnosti LGBT+ poglobile tudi njihove stiske, kar se je med drugim pokazalo v povečanem številu klicev na številko za podporo žrtvam homofobije.