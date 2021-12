Tajfun na Filipinih zahteval več kot 80 žrtev

V divjanju tajfuna Rai na Filipinih je umrlo najmanj 80 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Več kot 30.000 ljudi je zapustilo svoje domove pred najmočnejšim tajfunom letos in se umaknilo na višje ležeča območja. Oblasti zaenkrat v obsežni reševalni akciji dostavljajo predvsem vodo in hrano na najbolj prizadete otoke.

Opustošenje je veliko, zlasti na jugu in v osrednjem delu arhipelaga, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obilne padavine in dvig morja so poskrbeli za poplave v več vaseh, močan veter pa je odkrival strehe, rušil drevesa in podiral električne drogove. Obsežna območja so zdaj brez elektrike.

Med najhuje prizadetimi območji je priljubljena turistična destinacija Bohol, kjer so doslej našteli 63 smrtnih žrtev divjanja tajfuna. Skupaj pa so po vsej državi doslej našteli 89 mrtvih. Ta številka se bo najverjetneje še povečala, opozarjajo oblasti.

FOTO: AFP

Rai je kot super tajfun Filipine dosegel v četrtek. Središče tajfuna je prizadelo priljubljeni turistični otok Siargao. Hitrost vetra je dosegala do 195 kilometrov na uro.