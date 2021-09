Talibi bodo ženskam dovolili le študij v ločenih učilnicah

Študentke na univerzo le z nikabom

FOTO: Aamir Qureshi/AFP

Afganistanskim ženskam bo dovoljeno obiskovanje univerze, če bodo študirale ločeno od moških, je danes po navedbah tujih tiskovnih agencij dejal novi talibski minister za visoko šolstvo. Afganistanska policija se je medtem vrnila na delo na letališču v Kabulu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Soizobraževanje je v nasprotju z načeli islama, po drugi strani pa je v nasprotju z nacionalnimi vrednotami in v nasprotju z običaji in tradicijami Afganistancev,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na novinarski konferenci dejal Hakani.Kampusi univerz bodo ločeni glede na spol. Če to ne bo mogoče, bodo morale univerze določiti različen časovni razpored za ženske in moške ali zagotoviti delitev med študenti in študentkami v učilnicah. Študentke bodo poučevale ženske, če pa to ne bo mogoče, jih bodo lahko poučevali tudi moški, dokler bodo razredi v skladu s šeriatskimi pravili, je še sporočil minister za visoko šolstvo.Talibi so napovedali tudi nova pravila za oblačenje na univerzah. Ženske bodo morale nositi obleko abaja in nikab, ki pokrivata celotno telo in večino obraza, poroča AFP.Med prvo vladavino talibov v Afganistanu, ki se je končala po mednarodnem posredovanju leta 2001, so bile dekleta in ženske povsem izključene iz izobraževanja.Afganistanska policija na letališču v Kabulu se je medtem prvič, odkar so talibi prevzeli oblast v državi, vrnila na delo, so policisti sporočili danes. Skupaj s talibskimi varnostnimi uslužbenci znova upravljajo kontrolne točke na letališču.Ko so talibi prejšnji mesec vstopili v Kabul in prevzeli oblast v državi, so policisti v strahu zapustili svoja delovna mesta. Talibi zagotavljajo, da so razglasili splošno amnestijo vsem, ki so delali za nekdanjo vlado, vključno z vojsko in policijo.