Talibi po napadu na mošejo uničili celico IS

Talibi so danes sporočili, da so v afganistanski prestolnici Kabul le nekaj ur po napadu na mošejo, v katerem je umrlo pet ljudi, uničili celico skrajne skupine Islamska država (IS). Po navedbah tiskovnega predstavnika talibov Zabihulaha Mudžahida je operacija na severu Kabula potekala v nedeljo zvečer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»Rezultat operacije, ki je bila zelo odločna in uspešna, je, da je bil v celoti uničen center IS in ubiti vsi člani IS,« je na twitterju objavil Mudžahid.



Po navedbah očividcev in novinarjev AFP je bilo med operacijo v Kabulu slišati eksplozije in streljanje, na družbenih omrežjih pa so bili objavljeni posnetki večje eksplozije in požara na kraju dogajanja.



Operacija proti IS se je začela le nekaj ur po smrtonosnem napadu na mošejo Eid Gah, medtem ko je v njej potekala verska spominska slovesnost za prejšnji teden umrlo Mudžahidovo materjo. Po navedbah neimenovanih virov blizu talibov je v napadu umrlo pet ljudi, 11 jih je bilo ranjenih. Med žrtvami so tako civilisti kot predstavniki talibov.



Mudžahid je danes za AFP dejal, da preiskava napada na mošejo še poteka, vendar prve informacije kažejo, da bi lahko napad izvedla skupina, povezana z IS.



Tako talibi kot afganistanska veja IS, znana kot Islamska država province Korasan, sta skrajni sunitski islamistični oboroženi skupini. Razhajata se glede verskih in strateških vprašanj, kar je že privedlo do spopadov med obema stranema.

