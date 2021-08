Talibi so postali vladarji afganistanske prihodnosti

V nadaljevanju preberite: Tri tedne po tem, ko so Združene države Amerike iz Afganistana dobesedno čez noč in ne da bi o tem vnaprej obvestile afganistanske oblasti, umaknile glavnino izmed svojih 2500 preostalih vojakov in marincev, so talibi močno razširili ozemlje, ki je pod njihovim nadzorom: v tem trenutku obvladujejo že najmanj dve tretjini države, ki hodi po robu novega kroga državljanske vojne, le še enega tragičnega poglavja večne vojne, ki se je – z le kratkimi obdobji bolj ali manj navideznega miru – začela že s sovjetsko okupacijo konec leta 1979. Pred več kot dvainštiridesetimi leti torej.