Sánchez v Izraelu: Število palestinskih smrtnih žrtev je resnično nevzdržno

Španski predsednik vlade Pedro Sánchez je med današnjim uradnim obiskom v Jeruzalemu poudaril, da odgovor Izraela na teroristične napade v začetku oktobra, v katerih je bilo ubitih 1200 ljudi, ne sme vključevati smrti množice nedolžnih prebivalcev Gaze. Prav tako se je zavzel za ustanovitev palestinske države in da Palestinci prevzamejo nadzor nad Gazo po vojni. Socialist velja za enega od evropskih voditeljev, ki najostreje obsojajo bombardiranje gosto poseljene enklave in se najodločneje zavzemajo za prekinitev ognja. To je bilo tudi sporočilo, ki ga je med svojim prvim uradnim obiskom na tujem po prevzemu novega mandata predal izraelskima gostiteljema: predsedniku Izaku Hercogu in predsedniku vlade Benjaminu Netanjahuju.

»Španija deli bolečino Izraela zaradi strašnih napadov 7. oktobra. Izrael ima pravico do obrambe, vendar mora spoštovati mednarodno pravo. Odgovor ne more vključevati smrti nedolžnih v Gazi, vključno s tisoči otrok,« je bil na srečanju s Hercogom jasen Sánchez. Ob tem je s predsednikom delil špansko stališče do dolgotrajnega konflikta. To, kakor je pojasnil, vključuje zavzemanje za rešitev dveh držav, priznanje Palestine in čimprejšnji sklic mirovne konference. »Potrebno je ustaviti humanitarno katastrofo in trpljenje Palestincev. Civilisti morajo biti zaščiteni. (…) Palestinske oblasti morajo prevzeti nadzor nad Gazo. Rešitev dveh držav mora biti uveljavljena za premagovanje terorizma in zagotavljanje varnosti Izraela,« je izpostavil. Doseči moramo ustanovitev izvedljive palestinske države. Izraelci in Palestinci imajo pravico do življenja v miru in varnosti.«

Podoben ton je ubral tudi na srečanju z Netanjahujem. »Ves svet je pretresen nad vsakodnevnimi posnetki iz Gaze. Število palestinskih smrtnih žrtev je resnično nevzdržno. Jasno je treba ločiti med vojaškimi cilji in zaščito civilistov,« je poudaril in ob tem še enkrat več prav tako izrazil solidarnost z Izraelom. »Španija je desetletja trpela zaradi terorizma, zato lahko razumemo frustracijo in bolečino zaradi grozljivih terorističnih dejanj Hamasa.

Sánchez, ki se na Bližnjem vzhodu mudi z belgijskim kolegom Alexandrom De Croojem, bo obiskal tudi kibuc Beri, kjer je oktobra smrt sejal Hamas, in se v Ramali na Zahodnem bregu srečal z voditeljem Palestinske narodne uprave Mahmudom Abasom. Nato bo odpotoval še v Egipt, kjer ga bosta sprejela predsednik Abdel Fatah Al Sisi in generalni sekretar Arabske lige Ahmed Abul Gejt.