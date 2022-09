Tatjana Rojc predvidoma spet senatorka

Dosedanja slovenska senatorka Tatjana Rojc bo po poročanju Primorskega dnevnika to funkcijo v Rimu opravljala še naprej; zastopala bo opozicijo, saj so preostale tri stolčke zasedli predstavniki desnosredinske koalicije. Bila je nosilka kandidatne liste Demokratov v deželi Furlaniji - Julijski krajini (FJK). V senatu bodo iz te dežele sedeli tudi Luca Ciriani (Bratje Italije) in njegova strankarska kolegica Francesca Tubetti ter predvidoma predstavnik Lige Marco Dreosto.

Kar se tiče poslanske zbornice, so »računi« nekoliko bolj zapleteni, nadaljuje tržaški časnik. Deželo FJK naj bi skoraj gotovo zastopali Massimiliano Panizzut (Liga), Walter Rizzetto (Bratje Italije), Vannia Gava (Liga), Nicole Matteoni (Bratje Italije), Graziano Pizzimenti (Liga) in Debora Serracchiani (Demokratska stranka), za zadnja dva stolčka pa se potegujejo Emanuele Loperfido (Bratje Italije), Ettore Rosato (Živa Italija) in Luca Sut (Gibanje 5 zvezd).

Slovenci v Italiji – v nasprotju z Italijani v Sloveniji – nimajo zagotovljenega predstavnika v parlamentu, vendar Slovencem po eno mesto na kandidatni listi tradicionalno odstopajo leve stranke. Z zmanjšanjem števila parlamentarcev za tretjino se je med predstavniki slovenske manjšine razširil strah, da bodo izgubili možnost zastopstva, a se v primeru Rojčeve to vendarle, kot kaže, ni zgodilo. Kot je poudarila, namerava zastopati interese vseh prebivalcev dežele FJK, posebej pozorna pa je tudi do vprašanj, ki zadevajo Slovence in Slovenijo. Tatjana Rojc je pred volitvami omenila, da je strah, da bi se pod novo desno vlado Giorgie Meloni in njene stranke Bratje Italije poslabšali odnosi s Slovenijo in položaj slovenske manjšine, upravičen.