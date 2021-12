Telegram pod drobnogledom zaradi groženj s smrtjo

V nadaljevanju preberite:

Nemčija je vzela pod drobnogled aplikacijo za pošiljanje sporočil Telegram. Policija namreč opozarja, da se prav preko te aplikacije povezujejo ekstremistični posamezniki in nasprotniki protikoronskih ukrepov. Na eni od skupin na Telegramu so s smrtjo grozili tudi premieru Saške Michaelu Kretschmerju, zaradi česar so danes potekale tudi racije v Dresdnu. Iz nemške vlade je že slišati napovedi, da bodo ukrepali proti Telegramu.