Družbena omrežja s prestola izrinila doslej nedotakljivo televizijo

V ameriški medijski krajini se je zgodil prelomen trenutek. Družbena omrežja in videoplatforme so prvič v zgodovini postali glavni vir novic in s prestola izrinili dolgo nedotakljivo televizijo. Kot ugotavlja obsežna letna raziskava Reutersa, danes kar 54 odstotkov Američanov novice prejema prek omrežij, kot so facebook, youtube in tiktok. Televiziji kot viru novic zaupa 50 odstotkov, spletnim stranem in aplikacijam uveljavljenih medijev pa 48 odstotkov vprašanih. Ta sprememba, ki so jo pognali predvsem mlajši uporabniki, ni zgolj tehnične narave, temveč naznanja korenito preobrazbo vpliva, moči in zaupanja v svetu informacij.

Vzpon vplivnežev in padec novinarjev

Ključni del te preobrazbe je strm porast vpliva posameznikov – podkasterjev, youtuberjev in tiktokerjev, ki s svojo osebno znamko gradijo obsežne spletne skupnosti. Kot piše Reuters, so ti »vplivneži novic« postali osrednje osebnosti v medijskem prostoru. V Združenih državah v tem pogledu izstopa podkaster Joe Rogan, s čigar vsebinami se je v tednu po predsedniški inavguraciji srečala skoraj četrtina oziroma 22 odstotkov Američanov. Njegov doseg je še posebej izrazit med mladimi moškimi, demografsko skupino, ki jo tradicionalni mediji najtežje dosežejo.

Skoraj polovica vprašanih po vsem svetu je spletne vplivneže označilo za glavni vir lažnih informacij. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters

Ta pojav pa ni omejen le na ZDA. Po poročanju časnika Guardian so vplivneži z youtuba, instagrama in tiktoka našli veliko občinstvo tudi v Indiji, Braziliji, Indoneziji in na Tajskem, torej v državah z mlajšo populacijo, ki intenzivno uporablja družbena omrežja. »Vzpon družbenih videov in osebnostno obarvanih novic predstavlja še en pomemben izziv za tradicionalne založnike,« še piše Guardian.

Politični obvod za kritična vprašanja

Spremenjeno medijsko krajino s pridom izkoriščajo tudi politiki, še posebej tisti z bolj populističnimi prijemi. Raziskava ugotavlja, da politiki, kot sta Donald Trump v ZDA in Javier Milei v Argentini, vse pogosteje zaobidejo tradicionalno novinarstvo in se raje odločijo za nastope pri »prijaznih, strankarsko obarvanih medijih, osebnostih in vplivnežih«. Ti jim, kot piše v poročilu, pogosto omogočijo poseben dostop, a »le redko postavijo težka vprašanja«, mnogi med njimi pa so celo vpleteni v širjenje laži.

Politiki čedalje pogosteje zaobidejo tradicionalno novinarstvo in se raje odločijo za nastope pri »prijaznih« vplivnežih. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Ironično je, da kljub njihovi priljubljenosti javnost do teh novih akterjev goji globoko nezaupanje. Skoraj polovica vprašanih po vsem svetu oziroma 47 odstotkov jih je spletne vplivneže in osebnosti označilo za glavni vir lažnih ali zavajajočih informacij – s čimer so jih postavili ob bok politikom. Skrb, da na spletu ne morejo več ločiti resnice od laži, je izrazilo kar 73 odstotkov Američanov.

Vzpon tiktoka in desni obrat omrežja X

Med družbenimi omrežji po rasti najbolj izstopa tiktok, ki ga za novice uporablja že 17 odstotkov ljudi po svetu, kar je štiri odstotne točke več kot lani. Medtem pa je omrežje X, nekdanji twitter, potem ko ga je prevzel Elon Musk, doživelo izrazit ideološki premik v desno. Kot navaja poročilo, se je v ZDA število desno usmerjenih uporabnikov potrojilo, medtem ko so številni progresivni uporabniki omrežje zapustili ali ga uporabljajo redkeje. Tekmeci, kot so threads, bluesky in mastodon, po ugotovitvah raziskave ne dosegajo omembe vrednega vpliva.

Med družbenimi omrežji po rasti najbolj izstopa tiktok. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Vse te spremembe spremlja tudi naraščajoč pojav izogibanja novicam. Štiri od desetih oseb, vključenih v globalno raziskavo, so dejale, da se včasih ali pogosto izogibajo novicam, saj se počutijo preobremenjene z negativnostjo. Ta pojav je še posebej izrazit v Združenem kraljestvu, kjer se novicam izogiba 46 odstotkov ljudi.

V prihodnosti se obeta še ena velika sprememba: vzpon umetne inteligence. Mladi že danes za iskanje novic uporabljajo klepetalne robote, kot sta chatgpt in gemini. Čeprav so številke za zdaj še majhne, se pričakuje njihova rast.

A tudi tu ostaja zadržanost; večina vprašanih meni, da bo umetna inteligenca novice naredila cenejše in hitrejše, a hkrati manj pregledne, manj natančne in manj vredne zaupanja. Kljub digitalnemu prevratu pa poročilo ugotavlja, da vse generacije še vedno cenijo zaupanja vredne blagovne znamke z dokazano zgodovino natančnosti, čeprav se do njih zatekajo redkeje kot nekoč.