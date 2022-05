Temna zgodovina VW v Braziliji

V nadaljevanju preberite:

Brazilsko državno tožilstvo je uvedlo preiskavo zoper Volkswagnovo hčerinsko družbo VW do Brasil zaradi suma kršenja človekovih pravic delavcev na nekdanji farmi goveda v Braziliji. Do kršitev, vključno z izkoriščanjem neplačanih delavcev, je po ugotovitvah tožilstva prišlo med letom 1974 in 1986, za časa diktature. V VW zadeve ne komentirajo.