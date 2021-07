Teorijam zarote podlega le manjšina

V nadaljevanju preberite:

Domala povsod podobni refleksi, čeprav ne nujno istih razsežnosti. Zaradi nedavnega poziva francoskega predsednika Emmanuela Macrona, naj se dajo cepiti vsi Francozi, so se nekateri med njimi podali na ulice, ogorčeni in jezni, češ nihče nas ne bo silil, da počnemo, česar nočemo, saj kaj pa svoboščine?!

V sredo na francoski nacionalni praznik je – kolektivna enotnost in poveznost gor ali dol – proti »diktaturi« in za »svobodo« protestiralo več tisoč Francozov z raznih koncev države. Nekoliko vidneje so se povezali v Parizu, Montpellieru, Marseillu, Annecyju, Rouenu in Perpignanu, čeprav jih skupaj ni bilo več kot 19.000. Kričali so proti odločitvi vlade, da bo treba na večini javnih mest pokazati potrdilo o cepljenosti oziroma negativen rezultat na nedaven test na novi koronavirus. V nos jim gredo tudi pozivi k cepljenju in sploh ukaz, da se bodo morali obvezno cepiti vsi zaposleni v zdravstvu in sociali.