Tesla zaradi odpadanja delov odpoklicala več kot 46.000 cybertruckov

Tesla se ponovno sooča z velikimi težavami. Zaradi napake pri proizvodnji se je Tesla odločila, da odpokliče vse že dostavljene cybertrucke. Razlog? Obstajala naj bi nevarnost, da se zunanja plošča med vožnjo odtrga in ogrozi druge udeležence v prometu, poroča San Francisco Chronicle.

Odpoklic zajema 46.096 vozil, izdelanih med novembrom 2023 in februarjem 2025, kar pomeni, da bo moral vsak lastnik cybertrucka opraviti servisni pregled in popravilo. Težava je v nerjaveči jekleni zunanji oblogi, ki je pritrjena s posebnim lepilom. Tesla je ugotovila, da se lepilo lahko sčasoma oslabi in plošča odlepi, še posebej ob izpostavljenosti slabim vremenu, piše Wall Street Journal.

Nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu ZDA (NHTSA) je v svoji oceni opozorila, da lahko vozniki pred odpadanjem plošče slišijo določene zvoke, ob pogledu na vozilo pa lahko opazijo, kako se zgornja obloga vozila začenja odlepljati, navaja NHTSA.

Tesla je prejšnji teden že začasno ustavila dobave cybertrucka, ko so se na družbenih omrežjih pojavile pritožbe uporabnikov. Čeprav je podjetje sprva zatrjevalo, da je prizadetih manj kot odstotek vseh vozil, se je na koncu odločilo za odpoklic vseh dostavljenih avtomobilov, da bi »zagotovila varnost in ohranila zaupanje kupcev«, piše Business Insider.

Analitiki opozarjajo, da bi nadaljnji odpoklici lahko resno vplivali na prodajo in dolgoročno stabilnost podjetja, problem pa ni samo v nezanesljivosti avtomobilov ter odpoklici, temveč tudi v Elonu Musku, največjemu lastniku Tesle, saj je ta zaradi svoje politične izpostavljenosti v administraciji Donalda Trumpa na slabem glasu pri povprečnemu kupcu električnih avtomobilov, tako v ZDA, kot v Evropi.

Težavo bodo odpravili z zamenjavo obloge, ki bo po novem pritrjena z izboljšanim lepilom in dodatno pritrjena z varjenimi zatiči. Tesla bo lastnikom do 19. maja 2025 poslala uradna obvestila z navodili za popravilo, še navaja San Francisco Chronicle.

Cybertruck pod drobnogledom zaradi številnih napak

To ni prvi odpoklic cybertrucka, saj se je model, ki je bil predstavljen z velikim pompom, že večkrat soočal s težavami. Po podatkih San Francisco Chronicle je to že osmi odpoklic od začetka proizvodnje novembra 2023.

Prejšnje težave pri Teslinem cybertrucku: - Odpoved brisalcev na vetrobranskem steklu, - Nepravilno pritrjeni pedali, ki so lahko povzročili nenamerno pospeševanje, - Električne okvare pri pogonu, - Napake pri varnostnih sistemih.

Ponavljajoče se težave so zamajale zaupanje vlagateljev. Tesla je v letu 2025 izgubila 42 odstotkov vrednosti svojih delnic, kar je eden največjih padcev v zgodovini podjetja, poroča The Guardian.

Tesla kljub vsem težavam ostaja eden vodilnih proizvajalcev električnih vozil, vendar se sooča z vse večjo konkurenco. Analitik Dan Ives iz Wedbush Securities opozarja, da mora podjetje nujno pripraviti jasen načrt za prihodnost, saj so ponavljajoče se napake resno okrnile ugled blagovne znamke. »Tesla je v krizi in edini, ki jo lahko reši, je Elon Musk,« je dejal Ives in dodal, da bi se moral Musk manj ukvarjati s politiko in več z vodenjem podjetja.

