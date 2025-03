Muskov rez bo oslabil iskanje ukrajinskih otrok, ki jih je ugrabila Rusija

»Rusija nam krade prihodnost,« opozarja Mykola Kuleba, ustanovitelj dobrodelne organizacije Save Ukraine. A kljub dramatični situaciji ukrajinskih otrok, ki jih je Rusija v času vojne množično ugrabila, je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa ustavila financiranje organizacije, ki je te otroke pomagala reševati in vračati njihovim družinam.

Glavno vlogo pri tem ima milijarder Elon Musk. Ta s svojo novo vladno agencijo Doge (angl. Department of Government Efficiency), namenjeno radikalnemu zmanjšanju stroškov zvezne administracije ZDA, sedaj reže sredstva tudi najbolj občutljivim humanitarnim programom. Yaleova raziskovalna skupina, specializirana za odkrivanje lokacij in pomoč pri vračanju ugrabljenih ukrajinskih otrok, je ena od prvih odmevnih žrtev Muskovega rezanja proračuna.

Doslej je bilo zabeleženih že več kot 19.500 primerov nezakonitih deportacij ukrajinskih otrok v Rusijo. Gre za namerno strategijo Kremlja, katere cilj je po mnenju poznavalcev uničenje ukrajinske kulture ter vzgoja nove generacije mladih Ukrajincev z izrazito proruskim prepričanjem. Kot poroča britanski iPaper, je Yaleova raziskovalna ekipa do prekinitve sredstev že bistveno prispevala k vračanju otrok – s pomočjo odprtih virov (socialnih omrežij, satelitskih slik in ruskih spletnih strani) so odkrili na stotine ugrabljenih otrok ter pomagali pri njihovi vrnitvi v domovino.

»Ustavitev financiranja bo močno zmanjšala naše možnosti za iskanje in reševanje teh otrok,« opozarjajo pri Yaleovi raziskovalni skupini. Njihove dosedanje analize so pokazale, da so ruske oblasti vključno s predsednikom Putinom osebno odobrile množične premestitve in nezakonite posvojitve ukrajinskih otrok. Prav tovrstna dejanja so mednarodno pravo označila kot vojni zločin, zaradi katerega je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo nalog za prijetje Vladimirja Putina in ruske komisarke za otrokove pravice Marie Lvove-Belove.

Yaleova raziskovalna skupina, specializirana za odkrivanje lokacij in pomoč pri vračanju ugrabljenih ukrajinskih otrok, je ena od prvih odmevnih žrtev Muskovega rezanja proračuna. FOTO: Nathan Howard/Reuters

»To ni samo vojni zločin, ampak tudi dejanje iz čistega zla,« opozarja britanska poslanka Johanna Baxter. »Nenadno zmanjšanje ameriških sredstev za ključne raziskave bo imelo katastrofalne posledice in bi lahko dejansko omogočilo nadaljnje ruske zločine,« je še dodala za iPaper.

Britanska vlada je zdaj postavljena pred težko odločitev. Po navedbah nekdanjega konservativnega voditelja Sira Iaina Duncana Smitha bi morala Velika Britanija nemudoma zapolniti finančno vrzel, ki jo je povzročila ameriška odločitev. »Če tega ne bodo storile ZDA, mora Združeno kraljestvo skupaj s partnerji v Natu prevzeti to odgovornost,« poziva Smith.

Zmanjševanje ameriške podpore prihaja v občutljivem času, ko Trumpova administracija in Kijev poskušata obnoviti konstruktivne odnose, ki so se v zadnjih mesecih močno zaostrili zaradi nesoglasij in začasne prekinitve izmenjave obveščevalnih podatkov. Zapleteni odnosi med Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim tako še dodatno zaostrujejo razmere.

Na udaru kritik so predvsem Musk in njegovi sodelavci, ki naj bi bili »brezbrižni do realnih posledic svojih odločitev«, kot opozarja liberalnodemokratski poslanec Mike Martin. »Ta pristop je povsem neustrezen, saj agencija Doge sploh ne presoja, kateri programi so dejansko pomembni. Vse režejo povprek,« pravi Martin za iPaper.

Doslej je bilo zabeleženih že več kot 19.500 primerov nezakonitih deportacij ukrajinskih otrok v Rusijo. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Primer ugrabljenih ukrajinskih otrok ni osamljen. Starši otrok, ki so jih ruske oblasti »začasno evakuirale«, se morajo spopadati z rusko birokracijo in manipulacijami. Primer Lyudmile Motychak, ki je bila prepričana, da njena hči Anastasia odhaja zgolj na šolski izlet, a se nato ni vrnila, je le eden od mnogih primerov, kako ruske oblasti manipulirajo starše in otroke.

Mednarodna skupnost se zdaj sooča z izzivom: kdo bo prevzel odgovornost za finančno podporo programom, ki rešujejo otroke iz rok okupatorja? Če ZDA vztrajajo pri svoji odločitvi, bo moral Zahod, predvsem pa Združeno kraljestvo, Nemčija in druge velike evropske države, hitro ukrepati.

»Ne gre zgolj za finančno vprašanje. Gre za vprašanje morale, za vprašanje odgovornosti zahodne civilizacije,« opozarja Kuleba, direktor organizacije Save Ukraine. »Ne smemo dovoliti, da otroci postanejo žrtev političnih iger.«

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ustavila financiranje organizacije, ki je otroke pomagala reševati in vračati njihovim družinam. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Odločitev bi morala biti precej logična – brez konkretne akcije bo ruski režim lahko še naprej neovirano izvajal svojo politiko, ki jo nekatere humanitarne organizacije že označujejo kot »počasni genocid ukrajinske kulture«.