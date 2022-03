Tesla išče nove lokacije v Evropi in mi smo zanimivi

V nadaljevanju preberite:

»Če bomo ohranili ta tempo, bomo že kmalu destinacija za zelo velike tehnološke naložbe,« je po obisku v ameriški Silicijevi dolini in prestolnici Washington dejal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Med srečanji s podjetji in ustanovami, kot so Apple, Google, NVIDIA, Tesla, Starlink, Meta, Amazon, State Department in univerza Stanford, se je zavzemal tudi za tehnološko pomoč Ukrajini in njenim beguncem ter se v San Franciscu srečal s tamkajšnjimi Slovenci.