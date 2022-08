Test na droge finske premierke je bil negativen

Sanna Marin je v petek opravila test, potem ko so se nanjo zgrnile kritike po objavi videoposnetkov z zasebne zabave. Vzorec urina Marinove so testirali na prisotnost različnih drog, kot so kokain, amfetamin, marihuana in opioidi, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala posebna svetovalka premierke Iida Vallin.

»Test na droge, ki je bil 19. avgusta 2022 opravljen pri predsednici vlade Sanni Marin, ni pokazal prisotnosti drog,« je v izjavi zapisal njen urad in dodal, da je rezultate podpisal zdravnik.

Kritike zaradi zabave

Eden od posnetkov, ki so bili objavljeni prejšnji teden, je spodbudil ugibanja, da so bile na zabavi pred približno dvema tednoma morda vpletene droge. 36-letna finska premierka je že večkrat dejala, da nikoli ni jemala drog, in pojasnila, da je na zabavah s prijatelji pila alkohol.

Videoposnetek je razdelili Fince in sprožili razpravo o njenem pojavljanju v javnosti. Premierka se je na kritike odzvala in branila svojo pravico do uživanja prostega časa ter pristala na test za droge.

Marinova je v preteklosti že vzbujala pozornost zaradi obiskovanja rock festivalov in zabav v nočnih klubih. Medtem ko so številni mladi na Finskem ponosni na "divjo plat" svoje premierke, je videoposnetek sprožil tudi kritike tistih, ki menijo, da je njeno vedenje neprimerno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.