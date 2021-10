Težave za Joeja Bidna

V nadaljevanju preberite:

Anketo so opravili še pred četrtkovim nastopom na CNN, v katerem je Joe Biden pozabil vrsto dogodkov in imen, njegovi svetovalci pa so morali popraviti izjavo o Tajvanu ter zanikati razmišljanje o mobilizaciji nacionalne garde pri obvladovanju težav z oskrbovalno verigo. Američani v strahu pred praznimi trgovinskimi policami se sprašujejo, kako bo tako nestabilen predsednik obvladal inflacijo, ki podira rekorde. V Beli hiši in zvezni centralni banki domnevajo, da je to prehoden pojav med iztekanjem pandemije, a jim vse več Američanov ne verjame niti tega, da se pandemija končuje.