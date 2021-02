Težavno sporazumevanje samozadostnežev

V nadaljeanju preberite:

V Washingtonu se pripravljajo, da bodo zaradi nedavne obsodbe opozicijskega politika Alekseja Navalnega in policijskega nasilja nad protestniki za Rusijo uvedli nove sankcije, v Bruslju so se temu do zdaj odrekli, čeprav so to zahtevali evropski parlament in več članic EU. Kakšni bodo prihodnji odnosi med Evropo in Rusijo?