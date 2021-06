Tipanje poti v vnovični mandat

V nadaljevanju preberite:

Da bi lahko razumeli Francoze, je treba mednje. Tega se predsednik Emmanuel Macron, kakor ga že motrijo skozi predvolilno optiko, zaveda, zato sondira teren. »Vrača se k ljudem«, da bi lahko omrežil volivce in bi mu ti čez leto dni spet dali svoj končni glas. Čeprav se bo predsedniška kampanja uradno začela 1. julija, je aktualni prvi človek Francije že v njej; kljub temu da še ni napovedal vnovične kandidature.



Emmanuel Macron se je danes podal v departma Lot na jugozahodu države, da bi v vasici Saint-Cirq-Lapopie ter jutri še v Martelu in Cahorsu začutil, kako razmišlja tamkajšnji homo politicus, koliko ga sploh je, kakšni ekonomski in socialni problemi ga pestijo, tudi kakšna so njegova pričakovanja. Čas je poseben in drugačen kot med kampanjo pred petimi leti, zlasti zaradi covida-19, ki že petnajst mesecev pretresa prav tako Francijo. A trenutek je tudi spodbuden, kajti družba se po napornem lockdownu znova odpira v »normalnost«.