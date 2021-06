Tla so se tresla na območju Šibenika

Območje Šibenika je danes zjutraj ob 5.59 prizadel močan potres, je sporočila hrvaška seizmološka služba. Epicenter potresa je bil približno 13 kilometrov jugovzhodno od Šibenika.



Moč potresa je bila po Richterju 4,7, intenzivnost v epicentru pa je bila po Evropski makroseizmični lestvici 6. stopnje.



Poročil o večji škodi za zdaj ni, poročajo hrvaški mediji. V Vrpoljah je velik kamen padel na dvorišče hiše in udaril v avto, a ljudi ni poškodoval, so sporočili iz centra 112, kjer so danes zjutraj prejeli veliko klicev večinoma prestrašenih občanov, poroča Jutarnji list.



Prebivalci Šibenika so zbežali na ulice, vendar se je večina hitro vrnila na domove, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.



Po podatkih Evrosredozemskega seizmološkega centra (EMSC) so potres čutili na območju zadrske in šibeniško-kninske županije.

