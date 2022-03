»To je bila moja protivojna odločitev. Ni mi všeč, da je Rusija začela to invazijo,« je v angleščini dejala novinarka in urednica Marina Ovsjanikova ruske državne televizije Pervij kanal, ko je zapuščala sodišče po pridržanju zaradi vdora v studio televizijskega dnevnika s protivojnim plakatom ter objavo videa. Izpustili so jo šele po 14 urah zasliševanja. Medtem ko je govorec Kremlja Dmitri Peskov njena dejanja označil za huliganstvo, ji francoski predsednik Emmanuel Macron obljublja zaščito. Dejal je, da bo o tem prihodnjič govoril tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Ni še jasno, ali se bo soočila s še hujšimi ločenimi obtožbami. FOTO: AFP

»Niso mi dovolili, da bi stopila v stik s svojo družino ali prijatelji, zavrnili so mi pravno pomoč,« je Ovsjanikova še povedala novinarjem in dodala, da po dveh neprespanih nočeh potrebuje počitek. Po poročanju Guardiana odvetniki skoraj 24 ur niso vedeli, kje se nahaja, jasno je bilo šele, ko je v ruskih medijih zakrožila fotografija z njenim odvetnikom Antonom Gašinskim s sodišča. Obtožili so jo organiziranja nedovoljenega javnega dogodka in jo oglobili z okoli 250 evri denarne kazni.

Zahvala za resnico

Ni še jasno, ali se bo soočila s še hujšimi ločenimi obtožbami, po novem zakonu glede poročanja o ukrajinski vojni bi jo lahko doletela zaporna kazen tudi do 15 let. Urad Združenih narodov za človekove pravice je že predvčerajšnjim, dan po ponedeljkovem incidentu, pozval ruske oblasti, naj poskrbijo, da ne bo kaznovana zaradi uveljavljanja pravice do svobode govora.

V ponedeljek zvečer je Marina Ovsjanikova vdrla v studio večernih novic s plakatom: »Ustavite vojno. Ne verjemite propagandi.« ter objvaila tudi video s protivojnim nagovorom. FOTO: AFP

V videu je z ogrlico v barvah ukrajinske in ruske zastave kot »simbolom končanja bratomorne vojne« dogajanje v Ukrajini označila za zločin, Rusijo pa za agresorja. »In odgovornost za to agresijo je na vesti enega samega človeka – Vladimirja Putina. Moj oče je Ukrajinec, mama pa Rusinja, in nikoli si nista bila sovražnika. Na žalost sem zadnja leta delala za Prvi kanal, za kremeljsko propagando. In tega se zelo sramujem. Sram me je, da sem jim dovolila vse te laži z zaslona,« je priznala in spomnila, da so bili tiho leta 2014, ko se je vse začelo, in da niso protestirali, ko je Kremelj zastrupil Navalnega.

»Deset generacij naših potomcev ne bo opralo krivde za to bratomorne vojne. Na nas je, da končamo to norost. Pridite na proteste, ne bojte se, vseh nas ne morejo zapreti,« je pozvala in na družbenih omrežjih dobila številne besede podpore z vseh strani, tudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da je »povedala resnico«.

Izgubljena življenja Kot so zapisali pri BBC, so od začetka vojne v Ukrajini vsaj trije ruski novinarji dali odpoved: Žana Agalakova prav tako s Pervijega kanala ter Lilija Gildejeva in Vadim Glusker z NTV. Medtem pa resnične žrtve med novinarji padajo na vojni fronti. Življenje sta v Ukrajini poleg ameriškega novinarja Brenta Renauda (50) izgubila snemalec ameriške mreže Fox News Pierre Zakrzewski (55) in njihova zunanja sodelavka, ukrajinska novinarka Oleksandra Kuvšinova (24).

Srečna mati in športnica

Kolegi jo opisujejo kot vztrajno novinarko, ki uživa veliko zaupanje, so zapisali v britanskem Telegraphu. Rodila se je kot Marina Tkačuk v Odesi v Ukrajini, odraščala je v južni Rusiji, kjer je obiskovala državno univerzo Kuban v Krasnodarju in v 90. letih postala tamkajšnja priljubljena televizijska voditeljica.

Poročena je bila z Igorjem Ovsjanikovom, dolgoletnim direktorjem televizije RT, s katerim pa je menda že dolgo ločena. Sicer pa naj bi bili njeni kolegi presenečeni nad njeno politično angažiranostjo, saj da je doslej večinoma govorila o otrocih, psih in svojem domu. Na družbenih omrežjih je objavljala drobce iz svojega življenja dobro plačane uslužbenke na državni televiziji, sama se opisuje kot »srečna mama« dveh otrok, ki hodi v fitnes in se udeležuje plavalnih tekmovanj v odprtih vodah, veliko je imela objav s potovanj po svetu, med drugim iz Italije in Argentine.