Trg svetega Petra nocoj ne bo sameval

Božič bo letos bolj podoben pravemu božiču kot pred letom, ko je virus presekal vse stare navade in verniki niso smeli k papeževi polnočnici.

Nocoj bo skoraj vse po starem, jutri bo papež Frančišek s pročelja spregovoril tudi vernikom na trgu, le stroga pravila zaradi covida-19 bodo morali upoštevati, kakor so v veljavi v Italiji in hkrati v cerkveni državi za obzidjem. Tudi pred prazniki je Vatikan večkrat poudaril, da podpira cepljenje, pridružil se je pozivom, naj se verniki cepijo.

Papež bo nocoj sklenil leto, v katerem se je dal mestu in svetu slišati glasno in jasno, marsikdaj tudi precej nenavadno za stare rimske običaje. Vsemu svetu je povedal, da so ga poskušali kardinali kar zamenjati, ko je bil v bolnišnici. O božiču pa je tudi jasno povedal, da mu komercialne puhlice, ki so v imenu božiča prežele ves svet, niso prav nič po volji.