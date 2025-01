Kanada v pričakovanju odstopa premiera Trudeauja

Kanadski premier Justin Trudeau naj bi po poročanju tamkajšnjih medijev v prihodnjih dneh, morebiti že danes, naznanil svoj dostop. Za ta korak naj bi se odločil zaradi vse večjih trenj in nasprotovanj znotraj svoje Liberalne stranke.

Časniki Globe, Mail in Toronto Star so v nedeljskih izdajah navajali vire znotraj liberalcev, ki pričakujejo Trudeaujev odstop še pred srečanjem poslancev stranke v sredo. Kot možnost so omenjali odstop že v prihodnjih 24 urah.

Trudeaujev urad se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni odzval na prošnje za komentar.

Za las preživeli nezaupnico

Priljubljenost 53-letnega premiera je sicer v zadnjih mesecih kopnela – njegova vlada je za las preživela niz glasovanj o nezaupnici, kritiki pa so pozivali k njegovemu odstopu.

Če bo res zapustil položaj, bo njegova stranka le nekaj mesecev pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami, ki se morajo odviti do konca oktobra, ostala brez voditelja. Za zdaj ni jasno, ali bi ostal na položaju začasnega voditelja ali pa bi ob odhodu s premierskega položaja nemudoma zapustil tudi to funkcijo.

Ameriški predsednik Donald Trump je Kanadi zagrozil z visokimi carinami. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Sam je doslej vztrajal, da bo liberalce popeljal na volitve, a je dodaten pritisk nanj izvedel novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump, ki je zagrozil s 25-odstotnimi carinami na uvoz kanadskega blaga.

Že decembra je zaradi nestrinjanja s Trudeaujem glede odgovora na Trumpov načrt odstopila njegova namestnica Chrystia Freeland, kar je predstavljalo prvo odprto nestrinjanje s premierom znotraj njegove vlade.

Premierova nekdanja namestnica in ministrica za finance Chrystia Freeland je s položaja zaradi nestrinjanja s Trudeaujem odstopila že decembra. FOTO: Blair Gable/Reuters

Da bi pomiril politični nemir, je premier le nekaj dni pozneje naznanil obsežnejše preoblikovanje ministrske ekipe – zamenjal je kar tretjino njenih članov.

Že novembra je sicer v poskusu, da bi preprečil trgovinsko vojno z ZDA, odpotoval na Florido k Trumpu, a mu je ta odtlej na družbenih omrežjih zadal nekaj ponižujočih udarcev. Med drugim ga je označil za guvernerja Kanade in menil, da bi bila severna soseda ZDA kot 51. ameriška zvezna država »dobra ideja«.

Velik zaostanek za konservativno stranko

Trudeau je prišel na oblast leta 2015 in je odtlej liberalce popeljal do še dveh volilnih zmag – leta 2019 in 2021. Trenutno pa v anketah že za 20 odstotnih točk zaostaja za svojim glavnim tekmecem, konservativcem Pierrom Poilievrom.

Trudeau močno zaostaja za svojim največjim tekmecem Pierrom Poilievrom. FOTO: Patrick Doyle/Reuters

Kot najstarejši sin karizmatičnega nekdanjega premiera Pierra Trudeauja, ki je umrl leta 2000, je v politiko vstopil nekoliko pozneje, potem ko je med drugim delal kot inštruktor deskanja na snegu, točaj in učitelj. Za poslanca je bil kot predstavnik soseske Montreala prvič izvoljen leta 2008.

V okviru prvih dveh premierskih mandatov je uvedel reforme senata, podpisal nov trgovinski dogovor z ZDA in v prizadevanjih za zmanjšanje toplogrednih izpustov uvedel ogljični davek. Poskrbel je tudi za legalizacijo marihuane in sprejetje zakonodaje, ki dovoljuje pomoč pri samomoru.