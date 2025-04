Trump: Rusija in Ukrajina zelo blizu dogovoru

Rusija in Ukrajina sta zelo blizu dogovoru, je v petek menil ameriški predsednik Donald Trump, potem ko se je njegov odposlanec Steve Witkoff v Moskvi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pogovarjal o možnosti neposrednih pogovorov med Rusijo in Ukrajino.

Trump je menil, da je bil petek »dober dan za pogovor in srečanja z Rusijo in Ukrajino«. »Zelo blizu dogovora sta in strani bi se morali sedaj srečati na zelo visoki ravni, da to končata,« je v petek zvečer zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

»O večini točk so se dogovorili,« je še dodal v zapisu, ki ga je objavil po prihodu v Rim, kjer se bo danes udeležil pogreba papeža Frančiška. Drugih podrobnosti Trump, ki je pred dnevi zagrozil, da bodo ZDA, če ne bo napredka, odstopile od prizadevanj za mirovni dogovor, ni podal.

Je pa svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov pred tem petkovo srečanje Witkoffa in Putina opisal kot konstruktivno, vključno z razpravo o možnosti neposrednih pogajanj med Kijevom in Moskvo. Kot je še dodal, je srečanje zbližalo stališča ZDA in Rusije glede Ukrajine.

Trump pritiska na Ukrajino in Rusijo, da skleneta dogovor glede končanja vojne, ki jo je leta 2022 z agresijo sprožila Rusija.

Washington sicer uradno ni razkril podrobnosti svojega načrta za konec vojne v Ukrajini, naj pa bi ZDA predlagale zamrznitev frontne črte in priznanje ruskega nadzora nad polotokom Krim, ki ga je Rusija zasedla leta 2014.

Trump je sam v pogovoru za revijo Time ta teden izrazil prepričanje, da bo Krim ostal v ruskih rokah.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se Kijev ne namerava pogajati o Krimu, ki da je ukrajinsko ozemlje. V petek se je zavzel za oster pritisk na Rusijo, da sprejme brezpogojno prekinitev ognja.