Ljubezen v času Trumpovega velikega blefa

V nadaljevanju preberite:

Malo tujih državnikov je z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v času njegovega prvega bivanja v Beli hiši sistematično razvilo »bromanco« (bratsko ljubezen). Eden od njih je bil Šinzo Abe, nekdanji japonski premier, ki je bil julija 2022 ubit v atentatu.

Ne samo zato, ker se je s 45. predsednikom srečal 14-krat in z njim še najmanj 35-krat pogovarjal po telefonu. Osebni odnos s Trumpom je bila ena od velikih političnih naložb, ki jo je Abe ustvarjal premišljeno, sistematično in potrpežljivo. Pa vendar, kaj si je japonski premier v resnici mislil o ameriškem prijatelju?

Azijski politiki so, ko gre za mnenje o katerem od kolegov z globalnega političnega prizorišča, praviloma veliko bolj diskretni od zahodnih. To velja predvsem za pomembne zaveznice, kakršne so za Japonsko ZDA. Še zlasti je diskretnost zaželena, ko gre za posebnega partnerja z veliko subjektivnosti o tem, kakšen je Trump.

Zato je Abe stoično prenesel stisk dlani ameriškega predsednika vsakič, ko sta se rokovala pred kamerami, kar je za Japonce posebno neprijetno, saj rokovanje ni del konfucijansko-budistične civilizacije.