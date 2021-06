Trumpov miting maščevanja

Zbrali so se tisoči Trumpovih privržencev. Foto Shannon Stapleton/Reuters

Med yatrjevanjem, da je že dvakrat zmagal na predsedniških volitvah in bo morda še tretjič, jesinoči nastopil na svojem prvem mitingu po januarskem odhodu iz Bele hiše. V Wellingtonu v Ohiu je svoj odhod z oblasti imenoval katastrofa in namigoval na ponovno kandidaturo. Ustava prejšnjemu republikanskemu predsedniku dovoljuje še en mandat, Trump in številni njegovi privrženci pa verjamejo, da si ga zasluži zaradi domnevno ukradenih novembrskih volitev.Republikanski prvak je sedanjega demokratskega predsednikanapadel zaradi »prebujenosti« in kritične teorije rase, učenje katere v zvezni vladi je sam prepovedal z izvršnim ukazom. Pred tisoči navdušenih privržencev s trumpovskimi čepicami in napisi je obsodil tudi priseljeniško politiko svojega naslednika ter podpredsednice. Ta se je v petek po dolgih tednih vendarle odpravila na južno mejo z Mehiko, kjer spet poteka množično ilegalno priseljevanje, in Trump ji očita, da je to naredila le zaradi njegove napovedi obiska meje prihodnji teden.Spet je ocenil tudi, da covid-19 izvira iz kitajskega Wuhana, in da sporno zdravilo hidroksiklorokin deluje, ponovil pa je tudi »veliko laž«, da je sam zmagal na novembrskih volitvah. »To je bil zločin stoletja!« Demokrati so po njegovih trditvah pandemijo izkoristili za goljufanje na volitvah, o tem naj bi obstajala gora dokazov. »Nočem spodkopati ameriško demokracijo, hočem jo rešiti!« Navzoče je pozval, naj na kongresnih volitvah prihodnje leto volijo politike gesla »najprej Amerika« in in ne »republikance le po imenu«.