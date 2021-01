Trumpova zapuščina streli v koleno in pomembni dosežki

V nadaljevanju preberite:

Zgodovina bo morda prizanesljivejša do gospodarskih in zunanjepolitičnih dosežkov Donalda Trumpa, ki so privabili polovico ameriškega volilnega telesa. Z nižanji davkov, odpravljanji nepotrebnih regulacij in drugimi tržnimi ukrepi je spodbudil solidno gospodarsko rast in rekordno zaposlovanje, zaradi česar se je stopnja ameriške revščine spustila na najnižjo raven po letu 1959. Še posebej je pomagal Američanom brez visokošolske izobrazbe, ki so jih pod prejšnjimi predsedniki odrivali s trga dela, ter si zato prislužil večjo podporo temnopoltih in latinskoameriških volivcev od številnih republikanskih predsednikov pred njim.