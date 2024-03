Trumpu bi lahko zasegli nebotičnike in Mar-a-Lago

V nadaljevanju preberite:

Trumpovi odvetniki so na sodišče vložili prošnjo za opustitev zahteve po plačilu kazni ali dokaza poroštva še pred pritožbo na višje sodišče, demokratski tožilci in sodniki New Yorka pa mu niso naklonjeni in mu verjetno ne bodo ugodili niti v prihodnje. Sodnik Arthur Engoron mu je že prej za tri leta prepovedal vodenje poslov svoje organizacije, njegovima sinovoma Ericu in Donu mlajšemu za dve leti. Pravosodna ministrica Letitia James je leta 2018 kandidirala z obljubo, da bo obračunala s prejšnjim predsednikom, zdaj mu je nabila 112 tisoč dolarjev obresti na dan in zviševanje že tako velikanske kazni razkazuje na spletnih omrežjih.