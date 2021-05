Tudi Joe Biden zahteva resnico o wuhanskem inštitutu

Inšpektorji WHO prihajajo v wuhanski inštitut za virologijo. Foto Hector Retamal/Afp

Demokratski predsednik Joe Biden ukazuje obveščevalne preiskave. Foto Jim Watson/Afp

Ameriške obveščevalne službe bodo okrepile prizadevanja za odkritje resnice o izvoru novega koronavirusa. Predsedniks tem odgovarja na vse glasnejše obtožbe, da covid-19 izhaja iz inštituta za virologijo v kitajskem Wuhanu.Poročali smo že o domnevah ameriških obveščevalnih virov, navedenih v časopisu Wall Street Journal, da so trije uslužbenci wuhanskega inštituta za virologijo že mesec in več pred uradnim priznanjem epidemije iskali zdravniško pomoč, pa tudi o pozivu vidnih znanstvenikov v reviji Science Magazine, naj ZDA natančno preiščejo, kaj se je dogajalo tam. Med njimi je bil tudi severnokarolinski profesor, ki je sodeloval z največjo kitajsko raziskovalko virusov netopirjevZnanstvenica deluje v wuhanskem inštitutu za virologijo, ameriške kritike pa zdaj najbolj zanima tamkajšnje raziskave o pridobivanju virusnih funkcij. Opozarjajo, da kitajske oblasti še niso dokazale teorije o običajnem živalskem izvoru, brez razkritja vseh ozadij pa se bojijo novih pandemij čudnega izvora in visoke smrtnosti v prihodnosti.Biden je zdaj ameriške obveščevalne agencije pozval k podvojitvi zbiranja in analiziranja informacij o izvoru novega koronavirusa, poročati mu morajo v devetdesetih dneh. Prejšnjemu direktorju ameriškega centra za bolezni in preventivo (CDC), ki je že prej domneval, da živalski virusi običajno ne vstopajo tako v človeško vrsto, se je pri omenjanju možnosti pobega virusa iz laboratorija že pridružila njegova naslednica. Bela hiša poudarja, da je Biden ZDA tudi zaradi preiskovanja izvora virusa vrnil v Svetovno zdravstveno organizacijo, kjer pri zastavljanju specifičnih vprašanj Kitajski sodelujejo z drugimi državami.To je pomembna sprememba mišljenja, saj so Biden in številni drugi visoki demokrati doslej dvomili v hipoteze o laboratorijskem izvoru novega koronavirusa. Prejšnji republikanski predsednikjih na spletnih portalih, ki so mu še dovoljeni, zaradi tega biča in poudarja, da je bilo njemu že od vsega začetka jasen izvor »kitajskega virusa«. Bidnov State Department je celo ustavil preiskavo prejšnjega republikanskega o izvoru virusa v kitajskih programih biološkega orožja.Zdaj možnost pobega virusa iz wuhanskega inštituta omenja celo vrhovni ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni, osemdesetletni predstojnik nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID pa je tudi sam velika tarča očitkov in to ne le zato, ker je doslej odločno zavračal Trumpove in druge republikanske domneve o umetnem izvoru virusa. Zdaj je potrjeno, da je wuhanskemu inštitutu sam podelil 600 tisoč dolarjev za preiskave o prehodu virusov netopirjev na človeka prek skupine z nazivom EcoHealth Alliance. Njen britanski vodjaje sodeloval v preiskovalni skupini WHO, ki je marca po obisku wuhanskega inštituta še najprej domnevala naravni izvor virusa.Fauci je donacijo zagovarjal s prepričanjem, da so morali biti obveščeni o preiskavah koronavirusov, ter zavrnil obtožbe, da so s temi sredstvi sodelovali pri spreminjanju njihovega delovanja. Republikanski kongresnikpa že predlaga zakon FIRED (odpuščen), ki je v angleščini okrajšava za »Faucijeva nesposobnost zahteva zgodnji odpoklic«. Vrhovnemu ameriškemu strokovnjaku za nalezljive bolezni ter skupaj z njim predsedniku Joeju Bidnu očitajo tudi prestroge karantene in ukazovanje nošnje mask, ko jih zaradi visoke cepljenosti ne bi bilo več treba.