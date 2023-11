Tudi v Ukrajini tarča napadov bolnišnica

V ruskih napadih na vzhodni ukrajinski regiji Doneck in Harkov sta bila ponoči ubita dva človeka, še šest pa je bilo ranjenih, so sporočili iz Kijeva. Pri tem sta bila poškodovana bolnišnica v mestu Selidovo in rudnik premoga v regiji. Ruske sile so v napadih uporabile rakete in brezpilotne letalnike, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Poškodovani sta dve bolnišnični stavbi, ranjenih pa šest civilistov. Možno je, da je pod ruševinami še več žrtev,« je na družbenem omrežju telegram sporočil ukrajinski notranji minister Igor Klimenko in dodal, da ruševine še odstranjujejo.

V premogovniku Kotljarevska je po Klimenkovih navedbah umrl en človek, poškodovani pa so bili štirje objekti, 19 vozil in daljnovod. »Ujetih je ostalo 39 rudarjev. Zdaj so vse izvlekli,« je dejal.

V regiji Harkov je bil v ruskem obstreljevanju ubit en človek, je sporočil guverner Oleg Sinegubov. Ukrajinska zračna obramba naj bi sicer sestrelila deset od 11 dronov kamikaz tipa šahed.

Ukrajina se zaradi prihajajoče zime pripravlja na povečanje števila ruskih napadov na ukrajinsko kritično infrastrukturo, zlasti na objekte za proizvodnjo in distribucijo električne energije.