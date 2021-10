Tuji mediji obširno o diplomatskem sporu Janša-Rutte

Številni tuji mediji so v četrtek in danes obširno poročali o twitterskem prepiru med slovenskim premierom Janezom Janšo in evropskimi politiki, med njimi z nizozemskim premierom Markom Ruttejem. Med drugim so opozarjali, da so Janševi tviti sprožili diplomatski spor, spomnili so tudi na pretekle škandale slovenskega premiera.

Tuji mediji so poročali o sporu, ki je izbruhnil, ko je Janša v kasneje izbrisanem tvitu očital več evropskim poslancem, da so »lutke Sorosa v Evropskem parlamentu«. Povzeli so tudi številne kritične odzive evropskih politikov na objave slovenskega premiera, med njimi predsednika evropskega parlamenta Davida Sassolija, ki je Janšo pozval, naj preneha napadati evroposlance. Poročali so tudi o odzivu nizozemskega premiera Rutteja, ki je zaradi objav celo protestiral pri slovenski veleposlanici na Nizozemskem.

Bruseljski portal Politico je dogajanju namenil več prispevkov. V dnevnem pregledu dogajanja je Janšo označil za »evropskega oponašalca Trumpa«, ki da je znova izbruhnil. Kot je dodal, so kritiki Janševega tvita opozorili na antisemitizem, saj da je spodbujal teorije zarote skrajne desnice, da ameriški milijarder George Soros, ki ima judovske korenine, domnevno na skrivaj obvladuje EU. Ob tem so bili pri Politicu kritični do poznega odziva predsednika evropskega sveta Charlesa Michela. Ta se je izognil omembi antisemitizma, čeprav je bil le dan prej na dogodku s to temo, kjer je pozval k javnemu zavračanju antisemitskih izjav, so dodali.

Britanski časnik Financial Times je danes na spletni strani zapisal, da ni pogosto, da si evropski premieri izmenjujejo žaljivke na twitterju, a da se je to zgodilo v četrtek med Janšo in Ruttejem. Dodali so, da bi se lahko spor zaostril na vrhu EU prihodnji teden, zaradi česar je Michel v četrtek po telefonu poklical Rutteja in Janšo. Glede Michelovega tvita, v katerem je pozval k medsebojnemu spoštovanju, pa so zapisali, da bo to verjetno naloga, ki jo bo težje izvesti.

»Slovenski premier Janez Janša je znova poskrbel za škandal v evropskem parlamentu,« pa so zapisali na spletni strani nemškega tednika Die Welt. Ob tem so spomnili na škandal ob zaslišanju na odboru evropskega parlamenta spomladi, ko je Janša zahteval predvajanje svojega posnetka, ker mu zahteve niso izpolnili, pa je spletni prenos brez slovesa zapustil.

Italijanski časnik Corriere della sera je v novici o dogajanju opozoril, da je spor še bolj skrb vzbujajoč, ker Slovenija in z njo Janša trenutno predseduje svetu EU.

Podobno so zapisali pri nizozemskem NL Times. Slovenska vlada ima trenutno vlogo predsedujoče EU, za katero se običajno pričakuje diplomatsko in posredovalno držo. »A Janši očitno ni mar za to nenapisano pravilo,« so opozorili.

Nekateri drugi nizozemski mediji pa so zapisali, da je agresivno obnašanje Janše na twitterju pogosto uperjeno proti Nizozemski.

Hrvaški Jutarnji list je Janševe tvite označil za nediplomatska sporočila, s katerimi je poskušal diskreditirati misijo evropskega parlamenta v Sloveniji. Medtem ko se Janša ni želel srečati z delegacijo, domnevno zaradi pomanjkanja časa, pa je imel vmes čas, da je objavil in delil številna sporočila na družbenih omrežjih, so dodali.

O sporu so med drugim poročali še francoski Figaro, nemški portal Deutsche Welle in tiskovne agencije – francoska AFP, nemška , italijanska Ansa, hrvaška Hina in srbski Tanjug. Novice o tem pa so segle celo do Tajvana.