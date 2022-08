Turčija bo za ruski plin plačevala v rubljih

V nadaljevanju preberite:

Danes je na obisk k ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu priletel prvi voditelj ene od članic Nata, odkar je 24. februarja Rusija začela »posebno operacijo« proti Ukrajini. Spopadi v tej državi so bili domnevno ena od glavnih tem pogovorov med turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom in njegovim gostiteljem, toda govorila sta tudi o drugih vojnah, denimo tistih v Siriji in Gorskem Karabahu, kjer njuni državi nista na isti strani.

Štiri ure je trajalo njuno srečanje, najpomembnejše, kar sta zapisala v sklepni skupni izjavi, je za zahodni svet vsekakor to, da bo Turčija odslej Rusiji za zemeljski plin plačevala v rubljih, kakor je povedal podpredsednik ruske vlade Aleksander Novak. »Putin in Erdoğan sta vzpostavila posebne odnose. Razumeta drug drugega in sta v neposrednih stikih,« je za ameriško novičarsko spletišče Al Monitor pojasnil raziskovalec v londonskem mnenjskem središču Foreign Policy Center Emre Caliskan. Po besedah v Moskvi živečega turškega analitika Kerima Hasa je Turčija v zadnjem času postala »vozlišče« za rusko mednarodno trgovino in odnose v regiji, Ankara pa je dobila možnost, da glede teh odnosov posreduje na Zahodu.