Turistične agencije računajo na pomoč za čase okrevanja

8.33 Prvo dozo cepiva prejelo 268.781 prebivalcev

8.01 Turistične agencije se držijo nad vodo; za čase okrevanja računajo na pomoč

Prvo dozo cepiva proti covidu-19, ki nudi delno zaščito, je po podatkih aplikacije cepimose.si prejelo 268.781 prebivalcev oziroma 12,7 odstotka. Drugo dozo je prejelo 116.616 prebivalcev oziroma 5,6 odstotka. Včeraj je bilo najbolj intenzivno cepljenje v starostni skupini 70-74 let, pospešek pa dobiva tudi cepljenje v skupini 65-69 let. Ta starostna skupina je bila doselj pri cepljenju spregledana. Najbolj precepljena regija je Zasavska, tam je s prvo dozo cepljenih 15,49 odstotka prebivalstva. J. T.V turističnih agencijah, ki v skladu z vladnimi odloki velik del zadnjega leta zaradi epidemije covida-19 niso smele ponujati storitev potrošnikom in izvajati potovanj, stanje »ni super, ni pa še tragično«, je za STA ocenil generalni sekretar ZTAS. Ob ponovnem zaganjanju dejavnosti sicer računajo na pomoč države. Turistične agencije so bile v zadnjem letu deležne državne pomoči prek več ukrepov: za nekaj mesecev jim je, denimo, država krila fiksne stroške, prav tako imajo pokritih okoli 80 odstotkov stroškov za zaposlene, ki doma čakajo na delo. »Dela tako rekoč nimamo. Gibljemo se na treh do petih odstotkih normalnega prometa, kar predstavljajo poslovna potovanja in urejanje drugih nujnih storitev,« je v izjavi za STA povedal sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije (ZTAS) Mrvaljević. To pomeni, da se agencije počasi finančno izčrpavajo. Agencije ne zapirajo vrat, izjema so le nekatere posamične, ki so nosile s sabo težave iz preteklosti. Ob tem se zelo trudijo obdržati svoje zaposlene, po oceni Mrvaljevića so jih za zdaj zadržali skoraj tri četrtine.»Računamo, da bomo v okviru zakonodaje, ki je v oblikovanju, dobili še nekaj pomoči in z lastnim delom v obdobju od treh do petih let normalizirali poslovanje,« je dodal Mrvaljević. Ponovni zagon bo sicer mogoč šele od trenutka, ko bo to omogočeno s precepljenostjo proti covidu-19 in normalizacijo razmer v svetu. Tudi v turistični agenciji Palma so za STA zatrdili, da so kljub težki situaciji v dobri kondiciji. »Smo stabilno podjetje, ki je vedno vlagalo v razvoj in odlične kadre,« so zapisali. »Ohranjamo ključne kadre, se izobražujemo, smo kreativni in še vedno optimistični.« Ker trenutno lahko delujejo le prek spleta, ohranjajo stik z gosti prek spletne pisarne in klicnega centra. Večina zaposlenih je tako še vedno na čakanju na delo. Organizatorji potovanj pozdravljajo vladno odločitev, da turizmu, ki je bil med globalno pandemijo najbolj prizadet in bo po napovedih okreval najdlje, nasproti pristopi z interventnim zakonom zgolj za to panogo. »Poseben zakon je potreben. Predvsem si želimo, da država pomaga pri pokrivanju izgub, ki so nastale zaradi zapiranja države, prepovedi poslovanja in nezmožnosti ponujanja storitev potrošnikom,«je dejal Mrvaljević.Potovanj sicer še ne bo med velikonočnimi prazniki, saj so turistične agencije po novem zapiranju države načrtovana potovanja odpovedale. Upajo pa, da bodo lahko svoje goste v določene države popeljale med prvomajskimi prazniki in v še večjem obsegu poleti. Zanimanje je ogromno, opažajo. Pri ponujanju destinacij so po Mrvaljevićevi oceni agencije trenutno zelo omejene, saj so sprejemljive le destinacije z ustrezno epidemiološko sliko, ki pa morajo biti hkrati odprte za slovenske turiste. Po njegovi oceni gre v sezoni računati zlasti na evromediteranske destinacije, kot so deli Italije in Španije, Grčija, Hrvaška ter morda Malta in Ciper. V ZTAS se z ministrstvom za zunanje zadeve intenzivno pogovarjajo tudi o morebitnih bilateralnih dogovorih o varnih koridorjih z državami, ki so dosegle visoko stopnjo precepljenosti, vsaj za Slovence, ki bodo imeli negativen rezultat testa, so bili cepljeni ali so covid-19 preboleli. Dovolj varno bi lahko bilo tudi dopustovanje v državah, ki imajo vzpostavljene turistične oaze, kot je, denimo, Egipt. V Palmi imajo od konca aprila ter v začetku maja z ljubljanskega letališča predvidenih več čarterskih poletov, in sicer na Tenerife, Madeiro, v Egipt, na Sicilijo in Majorko, Malago ter v emirata Dubaj ter Ras Al Kajmah. »Ustvarjamo potovalne mehurčke, varno in udobno. Prav tako računamo na Hrvaško in Slovenijo, seveda z lastnim prevozom,« so dodali.